Meinung: Erhalt durch Nutzung

Noch keine zehn Jahre ist es her, dass der Marktkauf in der Wiesestraße im Juni 2012 für immer seine Pforten schloss. Läuft alles nach dem Plan der Investoren, soll der weitgehende Leerstand der Immobilie auch nicht länger als diese zehn Jahre dauern. Dass man etwas aufs Tempo drückt, ist verständlich.

Thomas Krüger, Vertreter der Bauherren, spricht von einem hohen finanziellen Aufwand, den die Eigentümer pro Jahr allein in den Erhalt des riesigen Gebäudeensembles stecken. Allerdings befinde sich dafür die Gebäudesubstanz auch weiter in einem sehr guten Zustand, was wiederum bei der Umsetzung des Vorhabens sowohl zeitlich als auch preislich helfen dürfte.

Dass das Interesse an dem denkmalgeschützten Gebäude aus der Bauhaus-Ära groß ist, sah man unter anderem zum Geraer Bauhaustag. Erhalt funktioniert aber am ehesten durch Nutzung. Und da muss – trotz sicherlich vieler weiterer toller Ideen für das Ensemble – am Ende eine realistische und wirtschaftlich umsetzbare Lösung gefunden werden. Heißt: Auch wenn die vorgestellten Nutzungen in Sachen Innovation vielleicht nicht jeden vom Hocker reißen werden, so klingen sie solide genug, auf eine zeitnahe Wiederbelebung des Ensembles hoffen zu dürfen. Bevor der große Verfall einsetzt.