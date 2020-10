Meister Cheng kocht im Filmclub-Comma Gera

Master Cheng (Chu Pak Hong) übernimmt in Sirrkas (Anna-Maija Tuokko) Bar das Kommando am Herd.

Gera. „Master Cheng in Pohjanjoki“ im Filmclub-Comma in Gera zu sehen.

Auf der Suche nach einem alten finnischen Freund reisen der chinesische Koch Cheng und sein kleiner Sohn in ein abgelegenes Dorf in Lappland (Finnland). „Master Cheng in Pohjanjoki“ heißt der Streifen, der nun auch am Donnerstag und Freitag im Filmclub-Comma gezeigt wird.

Bei der Ankunft von Cheng scheint niemand im Dorf seinen Freund zu kennen, aber die lokale Cafébesitzerin Sirkka bietet eine Unterkunft an.

Im Gegenzug hilft Cheng ihr in der Küche. Denn Sirrkas Speisekarte ist nicht verlockend. „Heute ist Wursttag“ verkündet die Tafel am Eingang. Der labbrige Kartoffelbrei und die wenig appetitlichen Würstchen sind für den Meister ein Dorn im Auge. Er nimmt das Zepter in seine Hand. Bald werden die Einheimischen mit fernöstlicher Küche überrascht. Die Gäste sind von den improvisierten Reisnudeln mit Hühnchen begeistert. Schmackhafte Suppen stehen auf dem Herd. Die ältere Stammkundschaft muss sich allerdings mit dem exotischen Mittagstisch erst noch anfreunden. Dank der magischen Rezepturen sinkt deren Blutdruck und die Nierensteine lösen sich auf. Bald trifft sich die Dorfgemeinschaft auf der Wiese zum Tai Chi. Chengs kleiner Sohn entdeckt derweil die Weite der finnischen Wälder.

Und Sirrka muss ihrem neuen Koch natürlich auch das Tanzen beibringen.

Trotz kultureller Unterschiede findet Meister Cheng schnell Anerkennung und neue Freunde unter den Finnen. Dorfpolizisten tauchen in dem Lokal auf, als das Touristenvisum abläuft. Aber die Bewohner schmieden einen Plan, der ihm helfen soll zu bleiben.

Regisseur Mika Kaurismäki fängt für diesen Film stimmungsvolle Bilder vom Angeln im See, von Saunagängen in langen Sommernächten und einem ersten Kuss vor der untergehenden Sonne ein.

Der Film, der seit 30. Juli in den deutschen Kinos zu sehen ist, sei anrührendes Plädoyer für die Völkerverständigung und für kulinarische Entdeckungen, heißt es bei vielen Kritikern.

„Master Cheng in Pohjanjoki“ wird am Donnerstag, 15. Oktober, und am Freitag, 16. Oktober, jeweils 20 Uhr, im Filmclub-Comma in Gera gezeigt.