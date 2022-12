Messerangriff und Autos beschädigt: Zwei Großeinsätze für Polizei in Gera

Zwei Großeinsätze gab es für die Polizei in Gera am Montag. (Symbolfoto)

Gera. Für die Polizei in Gera gab am Montag zwei Großeinsätze. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten wurde ein Mann durch ein Messer verletzt. Zudem konnte ein Randalierer gestellt.

Mehrere Streifenwagen eilten am Montagabend in die Heinrichstraße aus. Vor einem Supermarkt würden vier Männer aufeinander losgehen, hieß es laut Polizeiangaben im Notruf. Zunächst waren die Männer im Alter von 23 bis 35 Jahren in Streit geraten, der dann in Handgreiflichkeiten eskalierte. Ein 23-Jähriger soll dabei auch ein Messer eingesetzt und einen 28-Jährigen verletzt haben. Die Polizisten konnten alle vier Männer noch vor Ort stellen und die Situation beruhigen. Gegen alle Beteiligten wird nun ermittelt.

Randalierer leistet Widerstand

Am Abend wurde die Polizei dann in die Greizer Straße gerufen, weil hier ein Mann zwei Fahrzeuge beschädigt haben soll. Mehrere Streifenwagen zum Einsatzort geschickt. Dort traf man auf zwei Männer. Von dem 30-jährigen Tatverdächtigen wollte die Polizei sodann die Personalien überprüfen. Dagegen soll der Mann Widerstand geleistet haben. Als er überwältigt werden konnte, eilte ihm sein 32 Jahre alter Begleiter zur Hilfe. Ein Versuch, den fixierten Mann wieder zu befreien, misslang. Die Polizei sprach dem 32-Jährigen einen Platzverweis aus. Gegen beide wird nun ermittelt.