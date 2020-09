Feuerwehreinsatz in der Straße des Bergmanns in Gera.

Gera. Zu diesem Feuerwehreinsatz kam es am späten Samstagmittag in der Geraer Straße des Bergmanns.

Mieter ins Krankenhaus gebracht - Feuerwehreinsatz in Gera

Nach Angaben der Feuerwehr gab es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss in der Geraer Straße des Bergmanns zu einem Brand. Dort habe ein Mann wohl eine Zigarette in den Mülleimer geschmissen. Dies habe zu einem Brand geführt.

Nachbar rettet Mieter aus Wohnung

Ein Nachbar konnte den Mann aus der Wohnung bringen, der mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Brand sei relativ schnell gelöscht wurden. Weitere Menschen mussten nicht in Sicherheit gebracht werden.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch zwei freiwilligen Feuerwehren aus Gera.

