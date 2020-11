Millionenhilfe für Steuerausfälle auch für Gera und Kreis Greiz

Der Landtag hat die Verteilung weiterer Corona-Hilfen des Bundes an Thüringer Kommunen beschlossen, mit denen die Ausfälle bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden sollen. Darüber informierten die Landtagsabgeordneten Andreas Schubert (Linke) für die Stadt Gera und Christian Tischner (CDU) für den Landkreis Greiz. Damit, so Schubert, werde vermieden, „dass wegen der Corona-Pandemie die kommunalen Haushalte zusammenbrechen“ und wichtige Angebote und Leistungen für die Einwohner eingeschränkt werden müssen.

Gera bekommt auf Basis dieses Gesetzentwurfes über 2,5 Millionen Euro ausgezahlt, erklärt das Geraer Stadtratsmitglied Schubert. Die Kommunen im Landkreis Greiz könnten mit insgesamt 3,3 Millionen Euro rechnen, so das Greizer Kreistagsmitglied Tischner zu dem von Rot-Rot-Grün und der CDU getragenen Beschluss. Mit der Auszahlung könnten die Kommunen noch in diesem Monat rechnen, betont Tischner.

Im nördlichen Landkreis Greiz sind beispielsweise für Ronneburg 265.125 Euro avisiert, für Bad Köstritz 227.048 Euro und für Korbußen sogar 301.094 Euro. Weitere größere Ausgleichszahlung gehen nach Münchenbernsdorf (113.244 Euro), nach Rückersdorf (165.885 Euro), nach Weida (183.664 Euro), aber auch nach Wünschendorf (76.800 Euro) oder Pölzig (50.775 Euro), nach Harth-Pöllnitz (71.753 Euro) und in die Gemeinde Kraftsdorf (62.065 Euro).

Auch wenn die Kommunen im Kreis Greiz die Auswirkungen der Krise in diesem Jahr noch nicht so stark spüren würden, so Christian Tischner, „sind die Ausfälle für das nächste Jahr absehbar. Es wäre deshalb sinnvoll, wenn sowohl das Jahr 2020 und 2021 in Zusammenhang betrachtet werden und nicht Kommunen jetzt bereits Gelder zurückzahlen müssten, da die Landeshilfen an dieses Jahr gebunden waren. Hier braucht es eine weitergehende gesetzliche Anpassung.“ Andreas Schubert unterstreicht derweil: „Die politische Garantieerklärung zum Kommunalgipfel beim Ministerpräsidenten Bodo Ramelow sichert zudem das diesjährige Einnahmeniveau für die Kommunen auch für 2021.“