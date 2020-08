Millioneninvestition: Gera-Frankenthal bekommt Erdgas

Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) plant im Auftrag des örtlichen Netzbetreibers GeraNetz GmbH (GNG) die Erschließung des Geraer Ortsteils Frankenthal mit Erdgas.

Ab Mitte 2021 sollen Gas-Hauptleitungen mit einer Länge von rund 2,5 Kilometer in der Ortslage von Frankenthal verlegt werden. Hinzu kommen Leitungen für Hausanschlüsse. Die EGG plant aktuell mit einer Investitionssumme von 1,3 Millionen Euro.

Nach einer Befragung der Grundstückseigentümer im Frühjahr dieses Jahres hatten nahezu die Hälfte der Frankenthaler Haushalte ein Interesse an einem Gasnetzanschluss bekundet, was die EGG in ihrem Vorhaben zur Erschließung des Ortsteils noch bestärkte.