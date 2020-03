Bad Köstritz. Etwas müssen sich Autofahrer und Fußgänger noch in Acht nehmen. Die Ampel an der Hauptkreuzung in Bad Köstritz bleibt noch eine Weile aus.

Mindestens zwei Wochen bleibt Ampel in Bad Köstritz noch aus

Einen Monat nachdem bei einem Verkehrsunfall an der markanten Ampelkreuzung am Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz die Lichtsignalanlage zerstört wurde, ist die Ampel noch immer aus. Mittlerweile ist bei einem zweiten Unfall auch ein Ampelmast so stark beschädigt worden, dass er bis auf einen Stumpf abmontiert werden musste. Der Schaden betrifft nun nicht mehr nur den Steuerungskasten, sondern nun muss auch der Ampelmast komplett ersetzt werden. Eine Nachfrage beim zuständigen Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) bringt folgende Erkenntnis: die Beauftragung zur Erneuerung der Anlage an eine Signalbaufirma ist raus. In rund zwei Wochen, hofft man im TLBV darauf, soll die Ampel wieder in Betrieb gehen. Das sei allerdings angesichts der vollen Auftragsbücher der Firmen ein optimistischer Wunsch.

Neues Fundament und moderne Technik Auf insgesamt 25.000 bis 30.000 Euro Kosten hat sich die Baumaßnahme nun summiert. „Es braucht nicht nur einen neuen Schaltschrank, sondern auch ein neues Fundament dafür. Kasten und Steuerteile müssen ersetzt, neue Software aufgespielt werden, damit die Signalanlage wieder laufen kann“, heißt es aus dem damit betrauten Bereich. Nötig werde in diesem Zuge auch die Umrüstung von 230 auf jetzt standardmäßige 40 Volt. Der kaputt gefahrene Steuerkasten bestehe aus bis zu 28 Jahre alter Technik. An Ersatzteile dafür komme man gar nicht mehr heran. Für den bei dem zweiten Verkehrsunfall umgefahrenen Ampelmast seien ebenso Tiefbauarbeiten unumgänglich. Vor der Beauftragung der Bauarbeiten habe sich das TLBV mit dem Für und Wider der Maßnahme beschäftigt, denn an dem Knoten plant man gemeinsam mit der Stadt Bad Köstritz zukünftig größere Umgestaltungsarbeiten. Die Entscheidung, die umfangreichen Arbeiten an der Ampelanlage trotzdem auszuführen, habe man gefällt, weil der Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr wohl noch ein, zwei Jahre auf sich Warten lassen könnte.