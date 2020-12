Matthias Schreiter (links) von den Geraer Mineralien- und Fossilienfreunden und Michael Pannach (rechts) vom TSV Gera-Westvororte sind am Sonnabend im Rathaussaal von Julian Vonarb geehrt worden.

Gera. Mit einem Mini-Empfang und einer Auszeichnungs-Tour ehrt dies Stadt Gera in diesem Jahr das Ehrenamt.

Mineralienfreund trifft Sportsfreund: Silberner Simson in Gera verliehen

Auch ohne großen Ehrenamtsempfang würdigt die Stadt Gera in diesem Jahr über 30 Ehrenamtliche für ihr gemeinnütziges Wirken. Wo sonst Dutzende engagierte Geraer und Geraerinnen samt Begleitung zu einer festlichen Gala zusammenkommen, wurden am Sonnabend zum Internationalen Tag des Ehrenamtes in kleinstem Rahmen zwei Männer im Rathaussaal von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) mit dem Silbernen Simson gewürdigt.