Mineralwasserunternehmen spendet 10.000 Euro an Geraer SOS-Kinderdorf

Denise Meißner ist Erzieherin im SOS-Kinderdorf. Sie leitet die Krabbelgruppe im Frauenzentrum in der Böttchergasse. „Zwischen 15 und 18 Mamas mit ihren Kindern sind hier regelmäßig“, sagt sie. Auch am Mittwochvormittag war Betrieb. „Heute machen wir Gleichgewichtsübungen“, sagt Denise Meißner. Deswegen liegen kleine Gymnastikbälle im Raum verteilt. Den pädagogischen Wert sieht Denise Meißner aber nicht nur in den Aktivitäten. „Das Zusammenkommen der Mamas und der Kinder, das ist ein schönes Miteinander und jeder ist willkommen“, sagt sie.

Damit dieses Miteinander für Mütter und Kinder erschwinglich ist, gab es am Mittwochvormittag eine Spende in Höhe von 10.000 Euro von der Lichtenauer Mineralquell GmbH an das SOS-Kinderdorf. „Von jedem Kasten Mineralwasser, den wir zwischen Oktober und Dezember verkauft haben, gehen elf Cent an die Kinderdörfer“, sagt Susann Kreßner, Marketingassistentin des Mineralwasserproduzenten. „Wir unterstützen dieses Jahr drei SOS-Kinderdörfer. In Zwickau, Cottbus und in Gera“, sagt sie. Die Projekte wähl das Unternehmen selbst aus, sie seien aber alle in den Ostgebieten angesiedelt, dem Verbreitungsgebiet der Firma.

Beziehungsarbeit im ersten Lebensjahr wichtig

„Die Spende kommt der Krabbelgruppe zugute“, sagt Nina Wunderlich, die im SOS-Kinderdorf für die Spendenbetreuung zuständig ist. „Wir können so die Gruppe für ein Jahr mehr oder weniger beitragsfrei anbieten“, sagt sie. Ein Teilnahmebeitrag sei gerade für bedürftige Eltern abschreckend. Die Krabbelgruppe findet zwei Mal in der Woche statt und sei für Kinder in ihrem ersten Lebensjahr geeignet. In dieser Zeit sei es besonders wichtig, eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kind aufzubauen, sagt Katrin Berthold, Einrichtungsleiterin. Zudem stelle auch der Austausch der Eltern untereinander einen wichtigen Aspekt der Krabbelgruppe dar. Lichtenauer unterstütze Kinderdörfer schon seit 2008. „Insgesamt haben wir bisher 280.000 Euro gespendet“, sagt Susann Kreßner. Im nächsten Jahr wolle das Unternehmen zwölf Cent pro verkauftem Kasten spenden.