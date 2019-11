Gera. 4511 Menschen waren im November in Gera und dem nördlichen Landkreis Greiz ohne Arbeit.

Arbeitsmarkt Minimaler Rückgang der Arbeitslosigkeit in Gera und Umland

In Gera und im nördlichen Landkreis Greiz hat sich die Arbeitslosigkeit von Oktober auf November marginal verringert. Wie die Arbeitsagentur Altenburg-Gera am Freitag mitteilte, ist die Zahl im Geschäftsstellenbezirk Gera um 24 auf 4511 Arbeitslose gesunken, was einer Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent entspreche. Im Vergleich zum November 2018 sind heute 2018 Personen weniger arbeitslos.

Der leichte Rückgang entspricht dem Trend im gesamten Agenturbezirk, der noch auf den Schwung der Herbstbelebung zurückzuführen sei, wie Stefan Scholz, Chef der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera, erklärt: „Für die kommenden Wochen ist aber aus saisonalen und wirtschaftlichen Gründen davon auszugehen, dass die Zahlen wieder steigen werden.“ Der Bestand an Arbeitsstellen ist im November um 36 Stellen auf 1260 gesunken. Arbeitgeber meldeten im November 209 neue Arbeitsstellen.

Für das Jobcenter Gera wird mitgeteilt, dass sich die Situation in der Grundsicherung gegenüber dem Vormonat ebenfalls positiv verändert habe. Aktuell würden 5714 Bedarfsgemeinschaften betreut, dies sind 37 weniger als im Oktober und 537 weniger als vor einem Jahr. Auch die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sei um 72 auf 10.030 Personen gesunken, immerhin 715 weniger als vor einem Jahr.