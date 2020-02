Ministerpräsidentenwahl Thema an Infoständen der Linken in Gera

Viele Menschen, auch in Gera, bewegt die aktuelle politische Situation in Thüringen. Mit ihnen möchte der Geraer Landtagsabgeordnete Daniel Reinhardt (Linke) in den nächsten Tagen an seinen Infoständen ins Gespräch kommen.

„Für mich ist klar: Thüringen muss so schnell wie möglich wieder regierbar werden!“ so Daniel Reinhardt in einer Pressemitteilung. Zwei Wege seien für ihn vorstellbar: „Der erste Weg wäre die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten, mit anschließender Haushaltsbildung im Landtag, welche für Sicherheit und Stabilität im Land sorgt. Der zweite Weg könnte eine Neuwahl sein, vielleicht im April oder Mai dieses Jahres.“

Dazu, aber auch zu anderen Fragen sind Interessierte an die Infostände eingeladen, am Mittwoch, 12. Februar, 6 bis 10 Uhr am Hauptbahnhof, 12 bis 13 Uhr in Aga, Kreuzung Straße der Freundschaft und Seligenstädter Straße, 13.30 bis 14.30 Uhr in Steinbrücken am Löschteich sowie 15 bis 16 Uhr in Langenberg am Lidl-Parkplatz. Am Freitag steht er mit seinem Infostand von 10 bis 12 Uhr vor dem Büro der Linken am Markt, von 13 bis 16 Uhr am Stadtmuseum.