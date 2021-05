Mit 1,7 Promille zur Arbeit - Randalierer gestellt - Zwei Verletzte und ein völlig zerstörter Skoda

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Täter auf frischer Tat gestellt

Am Sonnabend gegen 2 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar in der Plauenschen Straße in Gera eine Sachbeschädigung an einem parkenden Ford Transit. Dort hatte ein Mann den Außenspiegel des Transporters beschädigt. Bei der Suche im Umfeld konnten die Beamten den 19-jährigen Tatverdächtigen stellen. Dieser war mit 2,39 Promille deutlich alkoholisiert.

Stark betrunken am Nachmittag zur Arbeit

Am Sonnabend gegen 16.30 Uhr kontrollierten Beamte einen 61-jährigen Autofahrer in Bad Köstritz, der sich nach eigenen Angaben auf dem Weg zur Arbeit befand. Während der Verkehrskontrolle wurde bei dem Mann erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Daraufhin wurde mit ihm eine Blutprobenentnahme im Klinikum durchgeführt und sein Führerschein wurde eingezogen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Am 28. Mai gegen 20.30 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung in Seelingstädt auf einem Radweg. Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer an der Schulter. Polizeibeamte konnten bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille feststellen. Der Radfahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Skoda überschlagen und völlig zerstört: Zwei erheblich alkoholisierte Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall wurde die Polizei am Sonnabend gegen 21.20 Uhr zwischen Wetzdorf und Mittelpöllnitz gerufen. Vor Ort konnte ein völlig zerstörter Skoda Octavia festgestellt werden, welcher neben der Straße auf dem Dach lag. Die beiden Fahrzeuginsassen waren erheblich alkoholisiert und eine Fahrereigenschaft war zunächst laut Polizei "nicht zu klären", sodass bei beiden eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beide Personen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Autodiebstahl scheitert

Im Zeitraum vom 26. zum 27. Mai versuchten unbekannte Täter ein Neufahrzeug von einem Autohaus in der Plauensche Straße in Greiz zu entwenden. Der oder die unbekannten Täter drangen bis in den Innenraum des Fahrzeuges vor, konnten es jedoch nicht starten. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 03661/6210 bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden.

