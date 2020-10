Mit 162 km/h in 80er Zone über die A4 bei Ronneburg

Am Mittwoch führte die Autobahnpolizei mobile Geschwindigkeitskontrollen auf der A4 durch. Besonders auffällig war dabei ein 42jähriger Fahrer eines Skoda, welcher in der Baustelle der A 4 nahe Ronneburg in Fahrtrichtung Frankfurt fuhr. Der Fahrer überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mit gemessenen 162 km/h um mehr als das Doppelte.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg.

