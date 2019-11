Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit 2,6 Promille Totalschaden verursacht: Feuerwehr im Einsatz - Mast umgefahren: Telefonleitung nach Glätteunfall unterbrochen

Drogenfahrt gestoppt

Am Samstagnachmittag kontrollierten Polizisten in Gera einen 33-jährigen Autofahrer in Gera. Aufgrund seines berauschten Zustandes wurde mit ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser war positiv auf Methamphetamin. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.

Telefonmast umgefahren und verletzt: Telefonleitung nach Glätteunfall unterbrochen

Am Sonnabend gegen 7.20 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Suzuki auf der B2 in Richtung Großebersdorf. Auf Höhe des Abzweigs Hundhaupten kam er von der überfrorenen Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts ab und kollidierte im Straßengraben mit einem Telefonmast. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes stürzte der Telefonmast um und die Telefonleitung wurde unterbrochen.

Betrunken und ohne Führerschein gestoppt

Am Freitag um 20.45 Uhr wurde ein Citroen C5 in Seelingstädt kontrolliert. Aus dem Fahrzeug wurde erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 35-jährigen Fahrzeugführer ergab 1,17 Promille. Einen Führerschein konnte der junge Mann ebenfalls nicht vorzeigen. Recherchen ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde. Das Fahrzeug wurde ihm zur Reparatur überlassen und ohne Wissen des Fahrzeughalters genutzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Am 23.11.2019 zwischen 8.30 Uhr und 19.30 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus im Krötenbachgrund in Zeulenroda-Triebes ein. Der/Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten ca. 800 Euro Bargeld. Im Anschluss wurde das Haus durch die Balkontür verlassen.

Mit 2,6 Promille Totalschaden verursacht: Feuerwehr muss Mast sichern

Am Sonnabend um 2.20 Uhr kollidierte in Hohenleuben ein BMW 320i in der Erich-Weinert-Straße mit einem Strommast. Der 29-jährige Fahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der junge Mann blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt Totalschaden. Der Strommast wurde so stark beschädigt, dass er von der Feuerwehr gesichert werden musste.

Verfolgungsjagd mit über 150 km/h – Motorradfahrer durchbricht Kontrollstelle