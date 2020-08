Sanierung der Regelschule „Max Greil“ Weida unter Coronabedingungen. Bauleiter Manfred Sander (rechts) und Mitarbeiter Heinrich Krizok von der Firma B plus L Niederdorf.

Mit dem Ferienende startet der Schulbau am „Campus Weida“

Corona, Lehrermangel und nur eine halbe Schule: Wenn Schulleiterin Karin Zeng-Neupert mit Blick auf das kommende Woche beginnende Schuljahr von „sehr großen Herausforderungen“ für die Weidaer Regelschule „Max Greil“ spricht, klingt das fast noch wie eine Untertreibung. Am Montag, mit Beginn der letzten Sommerferienwoche, haben mit der Einrichtung der Baustelle an der Regelschule und am benachbarten Förderzentrum die umfangreichen und millionenschweren Bauarbeiten für den Campus Weida begonnen.