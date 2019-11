Mit dem Motorrad durch Gera bis nach China

Margot Flügel-Anhalt war 64 Jahre alt, als sie sich eines Tages aufs Motorrad schwang und einfach los fuhr. Von ihrem kleinen Dorf in Nordhessen aus über Gera in die Welt. 117 Tage und 18.046 Kilometer legt sie zurück. Über die Wolga und das Pamir-Gebirge, durch Tadschikistan und den Iran. Unsere Zeitung hat sich mit Margot Flügel-Anhalt unterhalten. Sie ist im Moment wieder im Iran.

Wie kam es zu der erneuten Reise in den Iran? Sind Sie wieder mit dem Motorrad hin gefahren?

Ich habe den Plan nach Südostasien zu reisen. Der Iran ist nur eine Station. Diesmal mit dem alten Benz. In Laos möchte ich dann mit dem Motorrad weiter fahren.

Wie kamen Sie damals überhaupt auf das Motorrad? Warum sind Sie nicht mit dem Auto oder zu Fuß los?

Nun, ich wollte schon immer Motorrad fahren. Es ist einfach cool. Mit dem Auto bin ich jahrelang zur Arbeit gefahren. Zu Fuß wanderte ich seit 2008 bereits über 5000 Kilometer Richtung Westen, über die Alpen und auch gen Osten. Die Entfernung nach Zentralasien wäre zu weit, um sie in einem Jahr zu Fuß zu gehen. Da kam die kleine 125er Honda Dualsport Enduro grade recht.

Und der generelle Anlass?

Äh...das brauch ich. Im Aufbruch, gerne ins Unbekannte, fühle ich mich lebendig. Und, ich saß zu lange in einem kleinen Büro in einem alten, muffigen Rathaus. Da brauchte ich ein bisschen Wind um die Nase.

Was war für Sie die spannendste Station auf der Reise? Und was war die Schlimmste?

Die schwierigste Situation war die Fahrt den Kyzyl-Art-Pass hinauf von Kirgistan nach Tadschikistan im Regen und Schneegestöber auf einer schlammigen Geröllpiste auf über 4000 Meter Höhe. Oben angekommen, war das auch die schönste Situation, weil ich es bis an die Grenze zu China geschafft hatte. Die schlimmste Situation war wohl Gera, grade losgefahren, voller Energie, und mein Motorrad wollte nicht so wie ich.

Was ist genau in Gera passiert?

Tatsächlich war ich nach dem mehrfachen Scheitern der Maschine kurz vorm Aufgeben. Es war peinlich. Da warteten Gefahren im Pamir, auf endlosen Pisten durch Steppen und Wüsten, und ich scheitere in Gera!

Aber der Reihe nach. Ich kam am ersten Abend in Gera an, habe dort übernachtet. Gut geschlafen. Am Abend war dort zufällig ein Bikertreffen. Am Morgen brach ich voller Zuversicht auf Richtung Polen. Dann blieb die Honda stehen. Sie ging einfach während der Fahrt aus. Der ADAC brachte mich zurück nach Gera. Ich trieb mich eine Weile auf dem Töpfermarkt rum. Ich liebe Märkte und dieser Töpfermarkt in der schönen Altstadt ist was ganz Besonderes. Aber es war Sonntag und die Werkstatt war geschlossen. Der Meister kam zufällig am Abend und half mir, den Benzinfilter auszubauen. Er nahm dafür kein Geld. Beinahe wäre Gera die einzige Etappe auf meiner Reise gewesen. Aber wie durch ein Wunder konnte ich schließlich weiter reisen...

Was würden Sie einem Kinobesucher in Gera am liebsten mit auf den Weg geben?

Aufbrechen. Egal, wie. Das Leben ist schön und die Menschen sind gut. Leben, solang es geht. Das tun was einem am Herzen liegt!

Der Filmclub-Comma zeigt am Donnerstag, 7. November und am Freitag, 8. November jeweils 20 Uhr den Film zur Reise. Das Buch „Über Grenzen“ ist bei DuMont erschienen.