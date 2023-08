Mit der Stadt- und Regionalbibliothek Gera kompetent durchs neue Schuljahr

Gera. Von Medienkompetenz-Training bis zu wissenschaftlichem Arbeiten - die Bibliothek erweitert ihr Angebot um interaktive Veranstaltungen für Schulklassen.

Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera bietet Themenveranstaltungen für Schulklassen an, unter anderem zu Medien- und Recherchekompetenz sowie zu wissenschaftlichen Arbeiten Die analoge und digitale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist vielfältig und bunt. Sie bietet zum einen zahlreiche kreative Möglichkeiten, zum anderen aber drohen vor allem im Internet oft unerkannt Gefahren, für die man kompetent gewappnet sein sollte. Phänomene wie „Fake News“ oder „Hate Speech“, „Cybermobbing“ oder „Künstliche Intelligenz“ spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ab Klassenstufe 9 gilt es zudem Fragen zu Abschluss- oder Seminarfacharbeiten zu beantworten: Wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten? Worauf ist dabei zu achten? Was ist ein gutes Seminarfachthema? Welche Methoden eignen sich zur Datenerhebung? Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera möchte als außerschulischer Lernort an diese Themenschwerpunkte anknüpfen. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird das Angebotsspektrum an unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen für Schüler und Schülerinnen ab Klassenstufe 5 erweitert. Neben bereits etablierten Formaten werden medienpädagogische Themenveranstaltungen zu Fake News, Cybermobbing, KI, Datenschutz (und mehr) sowie Projekt- und Kompetenztage 2.0. für weiterführende Schulen nach Absprache durchgeführt. Letzteres Angebot umfasst dabei ein frei gewähltes Thema seitens des Fachlehrers und kann somit naturwissenschaftliche, geschichtliche oder auch geografische Bezüge besitzen. Im Rahmen eines Projekttages wird dann gemeinsam mit den Jugendlichen vor Ort und mithilfe von passenden Printmedien gearbeitet, analysiert und diskutiert, um anschließend ein thematisches Endprodukt in Kleingruppen zu erzeugen