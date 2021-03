Mit E-Scooter in Gera ohne Versicherung unterwegs

Gera Honda-Scheibe in Greiz eingeschlagen, Zigarettenautomat in Kauern beschädigt, Gasflaschen in Lucka gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Scooter-Fahrer unversichert

Geraer Polizeibeamte kontrollierten am 11. März, gegen 12.50 Uhr, in der Salzstraße den Fahrer eines Elektro-Scooters. Es stellte sich heraus, dass der 40-Jährige keine Versicherung für sein Gefährt hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Honda-Scheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter schlugen zwischen 10. und 11. März an einem vor dem Bahnhof Schüptitz abgestellten Pkw Honda die Heckscheibe ein. Nach Auskunft der Fahrzeugbesitzerin wurde nichts aus ihrem Pkw gestohlen.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise unter Tel. 03661/6210 geben können.

Zigarettenautomat beschädigt

Kurz nach Mitternacht versuchte am 11. März ein bislang unbekannter Täter in Kauern, gewaltsam an das Innere eines in der Hauptstraße aufgestellten Zigarettenautomaten zu gelangen und bediente sich dazu eines elektrischen Werkzeuges.

Ein Zeuge sprach den Täter an. Dieser ergriff die Flucht in Richtung Ortsmittte und konnte trotz Fahndung nicht ergriffen werden. In den Automaten selbst gelangte er nicht, verursachte jedoch Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum unbekannten männlichen Täter mit dunklem Kapuzenshirt geben können. Hinweise an die Polizei unter Tel. 03661/6210.

Notstromaggregat gestohlen

Ein Notstromaggregat stahlen unbekannte Täter aus einer Gartenlaube in der F.-Liszt-Straße in Altenburg. Sie brachen die Laube auf und verursachten dabei Sachschaden.

Die Tatzeit grenzt die Polizei auf die Zeit vom 10. zum 11. März ein. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 03447/4710 entgegen genommen.

Gasflaschen in Lucka gestohlen

Unbekannte Täter trieben in der Nacht vom 10. zum 11. März ihr Unwesen im Bereich eines Getränkemarktes in der Bachgasse von Lucka. Sie stahlen insgesamt 6 Gasflaschen aus einer zum Getränkemarkt gehörenden Gitterbox und entkamen unerkannt.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.