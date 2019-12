Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Eisbart und weißen Wimpern

Bereits zum 38. Male nimmt Erhard Zorn am 28. Dezember am Geraer Silvesterlauf teil. Neben dem Zeitzer Siegfried Bendel, der in diesem Jahr schon zum 40. Mal dabei ist, gehört der Läufer von der Laufgruppe Hohe Reuth zu den Rekordstartern. „Es geht nicht mehr so schnell. Irgendwie habe ich eine Blockade. Aber das ist nicht schlimm. In meinem Alter setzt man andere Prioritäten und freut sich darüber, dass man gesund ist“, sagt der 71-Jährige, der seit knapp 40 Jahren akribisch Buch über seine Laufaktivitäten führt.

Aus seiner ganz persönlichen Statistik geht hervor, dass Erhard Zorn die Erde zu Fuß schon weit mehr als einmal umrundet hat. Gut 60.000 Kilometer in Training und Wettkämpfen sind seit 1980 zusammengekommen. In den 1960er-Jahren hatte er als Orientierungsläufer begonnen und kann bald auf 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft bei der OTG 1902 Gera und deren Vorgängervereinen verweisen. „Mein Körper hat fast immer mitgemacht. Außer leichten Achillessehnenproblemen bin ich von Verletzungen verschont geblieben. Knie und Rücken haben den Belastungen stand gehalten. Das Herz meldet sich in letzter Zeit immer mal“, sagt Erhard Zorn. Als Lehrausbilder Bau war er bis 2009 in Zwötzen im Bildungszentrum tätig, ehe er nach 46 Arbeitsjahren in den Ruhestand ging.

Der Ruhestand freilich ist allenfalls sprichwörtlich. „Heute erst bin ich mit meiner Frau 15 Kilometer gewandert. Das Wetter war herrlich. Nur herumsitzen, das könnte ich nicht“, sagt Erhard Zorn. In der Laufgruppe Hohe Reuth haben die Zorns eine Gemeinschaft Gleichgesinnter gefunden, wenngleich man den 30 Kilometer langen Hohe-Reuth-Lauf im Mai wegen zu geringer Teilnehmerzahlen und dem dadurch nicht mehr gerechtfertigten organisatorischen Aufwand aufgegeben hat. Den Käsenschenkenlauf soll es aber zumindest noch bis zur 40. Auflage geben. Zu den Anfängen des Geraer Silvesterlaufs hatte die Zornsche Laufgruppe noch einen eigenen internen Lauf zum Jahreswechsel organisiert, ehe man 1980 wechselte. „Manchmal war es tüchtig kalt. Bei 20 Grad unter Null bin ich mit einem Eisbart und weißen Wimpern ins Ziel gekommen“, erinnert er sich. Große Ziele setzt sich Erhard Zorn nicht mehr. „So lange es geht, bin ich dabei“, sagt er. Der 40. Rennsteiglauf-Teilnahme in diesem Jahr dann 2021 noch den 40. Geraer Silvesterlauf folgen zu lassen, das wäre aber noch etwas.