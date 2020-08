Weida. Sonst eines der ersten Mittelalterspektakel in der Region, wird 2020 coronabedingt Ende August auf die Osterburg eingeladen.

Mit etwas Abstand zweiter Anlauf fürs Mittelalterfest in Weida

Eigentlich gehört er zu den ersten Mittelaltermärkten der Saison in der Region, jener auf der Osterburg zu Weida. Jedoch, der Termin im März fiel als einer der ersten Termine der Corona-Absagewelle zum Opfer. „Mit etwas Abstand“ – sowohl zeitlich, als auch den Hygiene- und Abstandsregeln folgend – unternimt die Veranstaltungsagentur Coex aus Cottbus Ende August den zweiten Anlauf.

Zum mittelalterlichen Burgspektakel wird nun am Wochenende 29. und 30. August auf die Weidaer Burg eingeladen. Mit Handwerker- und Händlerstände wird ein historischen Marktalltag wie einst gestaltet. So sind unter anderem Holzschnitzer, Porzellanmalerin, Seilerei, Brandmalerei und weitere zu erleben. Zu sehen sind auch die altertümlichen Bräuche der Barbaren von Podegrodici, deren Handwerker die Kunst der Kettnerei, sowie Woll- und Holzverarbeitung vollführen.

Auch Kaufleute bieten ihre Ware feil – Glas und Eisen, Met und Weihrauch, Schwerter und Gewänder. Kerzenziehen, Kinderarmbrustschießen und Jonglieren oder mit dem historischen Karussell fahren, auch für die Kleinen wird etwas geboten. Änderungen sind möglich, heißt es.

Geöffnet ist der Markt an beiden Tagen ab 11 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Gewandete und Ermäßigte (Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte) und die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder 20 Euro. Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt. „An diesem Wochenende ist der Eintritt in das Museum inklusive“, heißt es.

„Damit wir alle den Mittelaltermarkt genießen können, bitten wir, unsere Hinweise vor Ort zu beachten und sich an die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten“, schreibt der Veranstalter in der Ankündigung. Möglichkeiten zum Händewaschen und Desinfizieren befänden sich auf dem Gelände. Außerdem empfehle man das Mitführen von Mund- und Nasenschutz, um diesen an eventuellen Engstellen zu tragen.