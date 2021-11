Mit Machete verletzt: Polizeieinsatz - 15-Jähriger bedroht und angegriffen - Rotsünder und Raser muss nicht nur 600 Euro zahlen

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Mit Machete verletzt: Polizeieinsatz

Mittwochabend kurz nach 19 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Geraer Gagarinstraße zum Einsatz. Über die Rettungsleitstelle wurde bekannt, dass sich ein 45-jähriger Anwohner mit einer Machete an der Hand verletzt hatte. Vor Ort wurde der Betroffene, welcher sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand in seiner Wohnung verletzte, angetroffen. Rettungskräfte versorgten den alkoholisierten 45-Jährigen schließlich und brachten ihn in ein Krankenhaus. Andere Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Machete wurde vorsorglich sichergestellt.

15-Jähriger bedroht und angegriffen

Die Geraer Polizei ermittelt nach einer Bedrohung sowie einer Körperverletzung gegen einen 15-Jährigen. Dieser hielt sich am Mittwochabend gegen 19.35 Uhr in der Heinrichstraße auf und wurde dort nach eigenen Aussagen von zwei unbekannten Tätern körperlich angegriffen und bedroht. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Holzbalken gestohlen

Offensichtlich wurden die Einbrecher gestört, als sie in der Nacht zu Mittwoch zwischen 1.15 Uhr und 1.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Wiesestraße eindringen wollten. Zuvor öffneten sie die Tür eines Lagerraumes. Scheinbar in dieser Zeit wurde sie gestört und flüchteten. Am nächsten Morgen informierte die Anwohnerin die Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Diebe vom Grundstück einen Holzbalken. Die Geraer Polizei sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Saugroboter, Standlautsprecher, Subwoofer gestohlen

Unbekannte hielten sich in der Zeit zwischen 12. und 17. November im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Saalfelder Straße auf. Hier brachen sie gewaltsam mehrere Kellerabteile auf und stahlen letzten Endes mehrere dort Elektrogeräte (u.a. Saugroboter, Standlautsprecher Subwoofer, diverse Kabel). Unerkannt gelang den Tätern schließlich die Flucht. Die Geraer Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Rotsünder und Raser gestellt

Die Videobesatzung der Geraer Polizei stellte am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr einen 55-jährigen Skoda Fahrer in Gera fest, der bei erlaubten 50 km/h mit 95 km/h über die Straße Am Sommerbad fuhr. Dabei missachtete er in Höhe der De-Smit-Straße noch das Rotlicht der Ampel um 2 Sekunden. Jetzt muss er mit einem Monat Fahrverbot und einer Geldbuße in Höhe von 620 EUR rechnen.

Unfall beim Auffahren auf B2

Beim Auffahren auf die B 2 stieß Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr die Fahrerin (24) eines Opel mit einem Audi (Fahrer 27) zusammen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben die Fahrer unverletzt. Die Geraer Polizei ermittelt.

