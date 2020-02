Mit selbst gemalten Plakaten für Demokratie einsetzen

„Kemmerich tritt zurück“, „Bodo mein MP“, „Alle zusammen gegen Faschismus“ hallte durch die Innenstadt, als die Demonstranten am Sonnabend durch die Straßen Geras zogen. Sie wollten lautstark ihren Unmut äußern über den Ausgang der Ministerpräsidentenwahl. Einige unter ihnen trugen sogar selbst gestaltete Plakate, um ihre Wut noch deutlicher zu zeigen.

Der Stadtverband der Linken hatte unter dem Motto „Für ein weltoffenes Thüringen - gegen faschistische Paktierereien“ zur Demo aufgerufen. Unterstützt wurde er von Bündnis 90/Die Grünen und von der SPD. Die Veranstalter zählten 316 Menschen. Die Polizei dagegen schätzte 170 Teilnehmer.

Daniel Reinhardt, Landtagsabgeordneter der Linken für Gera, betonte auf der Kundgebung vor dem Museumsplatz, dass Thüringen zurzeit Geschichte schreibt, eine unheilvolle, deren Ausgang in den Büchern stehen wird. Er erinnerte an finstere Ereignisse der Vergangenheit. „Die Demokratie wackelt. Das Land ist unregierbar geworden. Bleibt Kemmerich, bricht das Chaos aus. Ich habe kein Vertrauen mehr zur CDU und FDP in dem Haus. Wir lassen uns nicht gleichsetzen mit den Rechten.“ Er forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, Haltung und Rückgrat zu zeigen.

Spontan dem Zugangeschlossen

„Genscher würde sich im Grab herumdrehen, wenn er sehen würde, was in seiner FDP passiert ist“, meinte Reinhard Uhlich aus Gera. Der 70-Jährige fügte hinzu, dass die CDU längst keine Volkspartei mehr sei. „Erbärmlich“ bezeichnete Mario Hering aus Brahmenau die Geschehnisse der vergangenen Tage. Unter den Demonstranten jeglichen Alters befand sich auch Jusef Abdalkalek. Der Syrier ist seit einem Jahr in Gera. „Ich wünsche mir Frieden für die Welt.“ Der aufkeimende Faschismus mache ihm Angst.

Eine Bekannte aus dem Freundeskreis malte das Plakat „EKELHafd“, das Bernd Stopper trug. Er mahnte zum Schulterschluss mit demokratischen Parteien. „Die Bundes- und Landesregierung soll die Angst der AfD-Wähler ernst nehmen, mit ihnen kommunizieren, nachfragen, warum sie der Partei die Stimme gegeben haben. Ich möchte keinen Rechtsruck wie in anderen Ländern Europas. Einst tönte die CDU, es gibt eine starke Mauer gegen rechts, jetzt hat diese ein Loch hinein geschlagen.“ Man müsse den Menschen sagen, dass man mit der AfD nicht kooperieren kann.

Spontan schlossen sich Toschka Batschwarow und Tochter Ellen dem Demonstrationszug an. „Wir waren gerade in der Stadt. Man muss gegen Rassismus etwas tun. Als Kind wurde ich Knoblauchfresser gerufen, weil mein Vater Bulgare ist. Im November bezeichnete man mich in einer Arztpraxis als Kanake. Seit dem letzten Jahr muss ich mich immer wegen meinem Namen rechtfertigen. Sogar als ich bei einer Hotline anrief, weil ich Fragen zu meinem Telefonvertrag hatte.“ Toschka Batschwarow hat auch ein Beispiel parat, dass Rasissmus nicht nur in Thüringen um sich greift. Eine Freundin arbeitet in einem Leipziger Hotel. Dort ist im Servicebereich eine Griechin beschäftigt. Ein Gast aus den alten Länden wies strikt ab, sich von einer Ausländerin bedienen zu lassen.“

Immer wieder wurde von den Rednern betont, dass die Demokratie in Gefahr ist. Dagegen müssen sich die Bürger zu Wehr setzen. „Ich möchte meine Enkel in einem friedvollen Land aufwachsen sehen“, sagte Bärbel Schirmer. „Was jetzt passiert, macht mir Angst.“