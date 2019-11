Mit Tuk-Tuk, Zug und Bus in Sri Lanka unterwegs

Der Mann mit der Brille zieht die Blicke auf sich, wenn er durch Gera läuft. Passanten schmunzeln oder schütteln ungläubig den Kopf. Bei neun Grad Plus trägt er einen bunten Sarong. Andreas Heimerdinger trägt keine Strümpfe. Seine Füße stecken in Sandalen. In den nächsten Tagen will er sich herbstlich anziehen, wärmer.

Fünf Stück habe er aus Sri Lanka mitgebracht. „Sarongs werden in der Taille zusammengeknotet und hosenartig um die Beine geschlungen“, erklärt er. „Es kann noch so heiß sein, Schwitzflecke gibt es keine bei den tropischen Temperaturen.“

Andreas Heimerdinger bereiste über Weihnachten und Neujahr 2018 den Inselstaat. Neun Wochen war er unterwegs, allein und mit viel zu viel Gepäck im Rucksack. „Das nächste Mal nehme ich weniger mit.“ Vor drei Jahren war der Straßensozialarbeiter erstmals in Sri Lanka. „Aber nur kurz. Das Land hat mich sofort in seinen Bann gezogen mit der üppigen Natur, den Nationalparks, Wäldern und den Bergen. Ich wollte unbedingt noch einmal und ohne Zeitdruck hin, eintauchen in diese andere Welt.“ Als Begleiter nahm er nur einen Reiseführer und ein englisches Wörterbuch mit. Seine Route war klar. Von der Hauptstadt Colombo wollte der 50-Jährige über Hikkaduwa im Südwesten mit einem Ritt nach Jaffna im Norden. Es kam anders. „Ich habe nicht mit der Langsamkeit der Verkehrsmittel gerechnet. Für 350 Kilometer brauchte der Zug zehn Stunden. Also machte ich in Anuradhapura einen Zwischenstopp.“

Schnellsein sei in dem Land nicht gefragt. Andreas Heimerdinger ließ sich treiben, verweilte dort, wo es ihm gefiel, wie in Tennamaravadi, Dumbulla oder Negombo. Er nahm Taxis, Tuk-Tuks, (Autorikschas) Busse und eben auch Züge, um vorwärts zu kommen. Die Fahrt mit der Eisenbahn war für die gebürtige Fettgusche, so nennt er sich selbst gern, ein Erlebnis. „Holt man sich für die dritte Klasse ein Ticket, kann man nicht umfallen, wenn es rüttelt und schüttelt. In diesen Abteilen stehen alle wie die Heringe. Trotzdem schaffen es die Händler, sich durchzuschlängeln. Sie bieten lauthals ihre geschnittenen Ananas mit einer Prise Chilli darüber an und verschwinden an einer der nächsten Haltestation.“ Abenteuerlich seien auch die Reisen mit den Bussen gewesen. Sie führten oft über holprige Straßen. „Busfahrer und Fahrkartenverkäufer durften im Fahrzeug rauchen, Mitreisenden nicht. Ich als Gast schon“, freut sich Heimerdinger heute noch. Bei seiner mehrwöchigen Tour lernte er viele freundliche Einheimische kennen. Oft folgten Einladungen zum Essen oder zum Übernachten und mancher Hinweis für ein Ausflugsziel.

Der Globetrotter schwärmt vom Paradies Dschungel. Wenn nach einem tropischen Gewitter der Nebel emporsteigt, die Sonne das satte Grün anstrahlt oder die Vögel nach Einbruch der Dunkelheit ein Konzert beginnen, weiß man, warum dieser Fleckchen Erde so schön ist. „Er ist unberührt“. Heimerdinger erzählt begeistert von Flughunden, die bei Dämmerung in Kolonien aufsteigen, von einer tanzenden Kobra, von der Felsenfestung von Sirigiya mit den Resten des Palastes, den Zisternen und den Fresken. Mit Fischern im Hafen von Hikkaduwa ist Heimerdinger vor Mitternacht zum Angeln rausgefahren. „Als die Netze nach dem Einholen leer waren, sind wir zum Shrimpsfang geschippert, sonst hätten die Fischer an diesem Tag nichts verdient.“

Eine ungewöhnliches Erlebnis ereilte den Geraer in einer Kaufhalle in Jaffna. „Dort kam mir im Geschäft eine Kuh entgegen. Sie sind für die Hindus, die hier vorwiegend leben, heilig und unantastbar.“

2020 will Andreas Heimerdinger wieder das Land bereisen. „Es soll in die Berge gehen.“ Was er außer den Sarongs mitgenommen habe, ist die Ruhe, die die Menschen ausstrahlen.