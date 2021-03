Mit über 2,8 Promille am Nachmittag gestoppt - Wildkamera gestohlen

Das meldet die Polizei aus Gera.

Mit über 2,8 Promille gestoppt

Mit insgesamt 2,78 Promille Atemalkohol stoppten Geraer Polizisten Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr einen 38-jährigen Radfahrer. Der Mann war mit seinem Gefährt in der Nürnberger Straße unterwegs, als er kontrolliert wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Wildkamera gestohlen

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Montag und Dienstag in einen Schuppen in der Thränitzer Straße in Gera. Hier entwendeten die Diebe eine Wildkamera. Zeugen die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, diese an die Geraer Polizei unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu richten.

