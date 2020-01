Prosit Neujahr: Ute und Rüdiger Quandt (rechts vorn) mit Regina (links vorn) und Ditmar Steglich sowie Waltraud Simon beim Silvesterball 2019 in der Walhalla.

Gera. 2020 ist ein besonderes Jahr für die Tanzschule, feiert sie doch ihr 50-jähriges Bestehen. Christine Schulze gründete am 1. Februar 1970 diese Einrichtung.

Mit Walzer und Goldregen ins Jubiläumsjahr

160 Tanzbegeisterte aus Gera, aber auch aus Naumburg, Zeitz und der Region feierten den letzten Tag des Jahres 2019 mit der Tanzschule Schulze. Im festlich geschmückten Saal des Ballhauses Walhalla drehten sie sich zu Walzer, Foxtrott, Cha-Cha und anderen Rhythmen auf dem Parkett. Die Tanzlehrer Gustavo Schultze Nobre und Sebastian Richter legten auf. Zudem begeisterten sie ihr Publikum mit einer originellen Showeinlage zu „Grease“-Titeln, die sie mit Kollegen und Schülern einstudiert hatten.

Tanz der Extraklasse zeigten Benjamin Becker/Nathalie Agather als Gäste des Abends. Benjamin Becker kommt ursprünglich aus dem hiesigen Verein Tanzsportzentrum Gera, seine Partnerin aus Leipzig. Das Duo ist international unterwegs und tanzt in der S-Klasse, der höchsten deutschen Klasse, vergleichbar mit der 1. Bundesliga. Die beiden sind 3-fache sächsische Landesmeister und vierfache Grandprix-Sieger in Tschechien.

Stimmungsvoll und mit Goldregen begrüßten Besucher und Team das neue Jahr. Dieses ist für die Geraer Tanzschule, die ebenso in Zeitz und Naumburg Kurse anbietet, ein besonderes: feiert sie doch ihr 50-jähriges Bestehen. Christine Schulze gründete am 1. Februar 1970 die Tanzschule. 2007 übergab sie die Geschäfte an Sohn Ralf.

Der Terminkalender im Jubiläumsjahr zeigt sich bereits gut gefüllt. „Rund 1000 Tänzerinnen und Tänzer können wir regelmäßig bei uns begrüßen. Für Samstag, den 11. Januar, laden wir unsere langjährigen Kunden zum Jubiläumsempfang“ blickt Inhaber Ralf Schulze voraus. Für den 28. März ist eine Jubiläumsgala mit Liveband und hochkarätigem Showprogramm im Kultur- und Kongresszentrum geplant. Dann wird es auch ein Wiedersehen mit Teilnehmern aus den allerersten Kursen geben. Für die Gala sind noch Restkarten erhältlich. Am 7. März wollen die Schulzes dann mit einer Premiere aufwarten: Die erste Geraer Ballnacht, veranstaltet vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) Altenburg-Gera, Raatz Media und natürlich der Tanzschule in der Walhalla. „Das Flair des historischen Saales war Anlass für diese Idee“, so Ralf Schulze.