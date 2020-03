Gera. Am 2. Mai erfolgt der Start für den ersten der acht Läufe in der BahnCup-Serie 2020 des SSV Gera.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Wertungstrikots ins dritte Geraer BahnCup-Jahr

Olaf Albrecht, Präsident des SSV Gera 1990 (r.) und Claudius Oleszak, Standortleiter TAG Wohnen unterzeichneten eine Vereinbarung zur Förderung der Wettkampfserie „TAG Wohnen“ Nachwuchs-BahnCup 2020. Neu mit der dritten Auflage sind die Wertungstrikots, die hier die SSV-Radsportler Benjamin Bock und Lara Wolf, Gewinner der BahnCup-Serie ihrer Altersklasse 2019, tragen. Startschuss ist am 2. Mai. Bis die Gesamtsieger am 3. Oktober in den Altersklassen U9 bis U17 feststehen, finden acht Läufe statt. Mit unterschrieben wurde der Sponsorenvertrag für die 18. Ostthüringen Tour 2020.