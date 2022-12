„Mitlaufendes Licht“ und digitalisiertes Wohnen: Höhen und Tiefen in der SmartCity Gera

Gera. Ein Rückblick auf dieses Jahr und Ausblick für das Jahr 2023

Das Smart-City-Jahr 2022 war geprägt von Höhen und Tiefen. Höhen, weil viele Pilotmaßnahmen abgeschlossen werden konnten, Tiefen, weil die eigentlichen Maßnahmen bisher nicht vollumfänglich vom Fördermittelgeber – dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – genehmigt wurden und somit den Zeitplan ins Wanken brachten.

Mitlaufendes Licht und Solarbänke

Dennoch hat sich in diesem Jahr einiges sichtbar getan in der SmartCity Gera. Im Februar konnten autarke Solarleuchten im Ufer-Elster-Park mit mitlaufendem Licht installiert werden. Das spart zum einen Energie und gibt den Radfahrern oder Spaziergängern mehr Sicherheit in der dunkleren Tageszeit. Zudem wurden fünf Solarbänke installiert, die es ermöglichen, während des Verweilens beispielsweise ein Smartphone aufzuladen. Aufgrund von Vandalismus an einigen Bänken werden momentan neue Standorte geprüft. Wo die Bänke zu finden sind, kann im Geoportal der Stadt Gera nachgesehen werden.

Am 30. April fand zum Hofwiesenparkfest der erste Sensorworkshopstatt. Im Zelt des Vereins Bürgernetz Gera-Greiz konnten Interessierte kombinierte Feinstaub-Temperatur-Luftfeuchte-Sensoren bauen und mit nach Hause nehmen. Somit wurde ein Netz an Standorten geschaffen, von wo aus diese Sensoren direkt ins SmartCity-Cockpit funken. Das Cockpit in online abrufbar und zählt mittlerweile zu den führenden bundesweit. Es weist Wetterdaten, Pegelstände, Füllstände von Glascontainern oder die aktuellen Besucherzahlen im Hofwiesenbad aus. In den kommenden Wochen wird die Übersicht so weiterentwickelt, dass Nutzer ableiten können, zu welchem Zeitpunkt mit besonders viel oder besonders wenig Besuchern zu rechnen ist.

Wohnen und Stadterleben digital

Sehr erfolgreich verlief die weitere Umsetzung des Pilotprojektes „THÜRINGEN@HOME“ der TAG Wohnen. Bis zum Sommer wurden etwa 80 Wohnungen mit einem digitalen Assistenzsystemen ausgestattet, wodurch insbesondere älteren Menschen ein längeres, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht wird. Das Geraer Projekt ist damit deutschlandweit eines der größten Smart-Home-Projekte im Gebäudebestand.

Um die SmartCity-Projekte für Interessierte greifbarer zu machen, wurden von Juli bis Oktober kostenfreie Stadtrundgänge mit dem Verein Gästeführer Region Gera angeboten. Die 90-minütige Themenführungen gaben Einblicke und Hintergrundwissen zu den konkreten Maßnahmen, die in einem digitalen Modellprojekt bereits entstanden sind und das Leben in der Stadt mit Hilfe moderner Technik vereinfachen und attraktiver gestalten. Durchschnittlich beteiligten sich sieben Personen je Stadtrundgang, darunter auch ein Teilnehmer aus den USA. Im nächsten Jahr soll das Angebot fortgesetzt und weiterentwickelt werden – auch mit Terminen für Radtouren auf der Strecke.

Als Höhepunkte zum Jahresabschluss wurde mit Förderung aus dem Projekt SmartCity eine Calisthenics-Anlage errichtet. Die Sportgeräte im Hofwiesenpark dienen Eigengewichtsübungen, die dazugehörigen Anleitungsvideos können über QR-Codes schnell, unkompliziert und barrierearm abgerufen werden. „All diese Maßnahmen zeigen, wie vielfältig SmartCity ist und wie unser Alltag im Kleinen positiv beeinflusst werden kann“, bedankt sich Rico Trost, Amtsleiter für Zentrale Steuerung und SmartCity Gera Projektleiter, bei allen die sich mit ihren Ideen eingebracht haben.

Nachbesserung für Fördergelder

Doch auch Rückschläge mussten hingenommen werden. Nachdem im Dezember 2021 die konkreten Projekte beim Fördermittelgeber eingereicht wurden, erhielt Gera im Sommer 2022 die Rückmeldung, dass die SmartCity-Strategie zwar freigegeben ist, allerdings bei allen Maßnahmen Nachbesserungsbedarf bestehe. Einige Maßnahmen wurden gänzlich abgelehnt. „Das war ein ziemlicher Schock für uns“, erinnert sich Rico Trost. „Doch den Kopf in den Sand stecken kam für uns nicht infrage, weshalb wir in den kommenden Monaten all unsere Energie investierten, um eine Freigabe für die noch ausstehenden Projekte zu erhalten.“ Im November kam schließlich die Mitteilung, dass die ersten drei nachqualifizierten Maßnahmen unter Auflagen genehmigt wurden. Trost bedankt sich bei der Geraer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD), die die Stadt im Austausch mit dem Fördermittelgeber großartig unterstützt habe.

Stammtische werden 2023 fortgesetzt

Fortgesetzt werden im neuen Jahr die SmartCity-Stammtische, an denen einmal im Quartal Bürger und Stadtverwaltung smarte Ideen für die City entwickeln können. Der nächste Stammtisch wird am 2. Februar ab 17 Uhr stattfinden. „Gern können sich Interessierte schon jetzt unter smartcity@gera.de anmelden“, lädt Trost potenzielle Projektbeteiligte ein.