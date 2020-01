Mitmach-Ausstellung zur Berliner Mauer in Gera

Franziska Hädicke versucht mit ihren Söhnen Theo und Viktor ein Loch in der Berliner Mauer zu finden.

Gera. Jede Menge Fragen und Antworten zur Berliner Mauer und dem geteilten Deutschland gibt es in einer neuen Sonderausstellung.

Unter dem Titel „Komm doch mal rüber!?“ ist in der Gedenkstätte Amthordurchgang eine interaktive Ausstellung für Kinder und Erwachsene zu erleben. Das war aus ostberliner Perspektive allerdings bis 1989 kaum möglich. Die Ausstellung beantwortet viele Fragen und veranschaulicht, was die Mauer für die Menschen während ihres 28-jährigen Bestehens im Alltag bedeutete. Geöffnet ist Dienstag, Donnerstag und Sonnabend jeweils von 14 bis 18 Uhr oder nach Absprache. Franziska Hädicke versucht mit ihren Söhnen Theo und Viktor ein Loch in der Mauer zu finden.