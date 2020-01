Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mittelalterliche Fesselspiele ausgeartet: Bewährungsstrafe für Geraer

Sind mittelalterliche Fesselspiele in Gera so ausgeartet, dass sich daraus eine sexuelle Nötigung ergeben hat? Mit dieser Frage musste sich das Amtsgericht Gera am Dienstag beschäftigen. Angeklagt war ein 24-Jähriger aus Gera – der wartete mit einer kuriosen Erklärung des Tatvorwurfes auf.

Die Staatsanwaltschaft Gera warf dem Elektroniker vor, einen Freund im Dezember 2018 mit einem Seil auf seinem Bett gefesselt zu haben. Anschließend habe er die wehrlose Situation ausgenutzt, um jenen ans Geschlechtsteil zu greifen. Fiese Fesselung als Ziel Der Angeklagte bestätigte das Fesseln. Nach einer Zechtour auf dem Weihnachtsmarkt habe er sich mit seinem Bekannten verabredet. In der Vergangenheit hatten sich beide immer mal wieder gefesselt, um die Selbstbefreiung zu trainieren. An diesem Abend habe er nach Mitternacht seinen Bekannten verschnürt. Die Frage sei gewesen, wie die Fesselung noch fieser werden könne, ließ der Angeklagte seinen Verteidiger René Palm erläutern. „Kann sein, dass die Finger in die Hose geraten sind“, räumte der Angeklagte auf Nachfrage ein. Nach eigener Aussage ist er nicht gleichgeschlechtlich orientiert. Das Opfer sagte aus, dass der Angeklagte eine mittelalterliche Foltermethode angewandt habe und ihm längere Zeit ans Geschlechtsteil gefasst habe. „Er müsste mitbekommen haben, dass ich zu weinen begann“, berichtet der Mann. Schließlich habe er dem Angeklagten gesagt, dass ihn das ganze an einen früheren sexuellen Übergriff erinnere. „Da hat er aufgehört und ich konnte mich selbst befreien.“ Staatsanwalt beantragt Haftstrafe, Verteidiger eine Geldstrafe Staatsanwalt Peter Witzmann sah in der Tat eine sexuelle Nötigung im minderschweren Fall und plädierte auf eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Verteidiger Palm beantragte für seinen nicht vorbestraften Mandanten eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen wegen einer Nötigung. Das Opfer habe sich zweimal selbst befreien können, der Griff ans Geschlechtsteil sei allenfalls flüchtig erfolgt und nicht mit dem Ziel des sexuellen Lustgewinns, begründete der Rechtsanwalt. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Siegfried Christ verurteilte den Angeklagten wegen sexueller Nötigung zu sechs Monaten Haft, ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung. Zudem muss er 1000 Euro an den Verein Streetwork Gera zahlen. Der Richter warnte, dass solche Fesselungen gerade nach dem Konsum von reichlich Alkohol „ein Spiel mit dem Feuer“ seien und man aufpassen müsse, dass es nicht zu schlimmen Verletzungen komme. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.