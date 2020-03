Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitwirkende für zweiten Bauhaus-Tag in Gera gesucht

Die Museumsnacht am Freitag, Kultur im Küchengarten und ein musikgeschichtlicher Stadtrundgang am Sonnabend und der zweite Bauhaus-Tag „Bauhaus trifft Musik“ am Sonntag – wer das kulturelle Gera, auch im Zusammenspiel aus Institutionen und privatem Engagement, geballt erleben will, kann sich das letzte Augustwochenende vormerken. „Natürlich laden wir neben den Geraern auch Gäste von außerhalb ein“, sagt Heinz Roeske. Damit die auf einen Blick sehen, wo sie dann oder auch bei jedem anderen Gera-Besuch übernachten können, hat das private Initiatorentrio des Bauhaus-Tages 2019 um Roeske, Jana Vonarb und Ingo Süß ein Gastgeberverzeichnis für Gera und Umgebung aufgelegt.

Übernachtungsmöglichkeiten in Gera und Umgebung aufgelistet

In zunächst 10.000 Flyern und online sind 17 Beherbergungsbetriebe und Ferienwohnungen in und um Gera aufgelistet. Dass es trotzdem nicht jedes Geraer Hotel in den Flyer geschafft hat, erklärt Ingo Süß, Geschäftsführer der Gera-Web GmbH, damit, dass manche nicht wollten, bei anderen trotz verlängertem Aufruf zur Teilnahme die Zuarbeit nicht zustande kam. Dennoch werde mit der Broschüre eine Lücke in der touristischen Vermarktung der Stadt geschlossen, wie Karin Schumann von der Gera-Information bestätigt. Den Flyer könne man dort nun ausgeben, auf Messen mitnehmen oder auch per E-Mail versenden.

Das Gastgeberverzeichnis ist ein Ergebnis des ersten Geraer Bauhaus-Tages im Bauhaus-Jahr 2019, dessen Erfolg mit rund 3000 Besuchern auch von den Initiatoren so nicht erwartet wurde. Ein Verdienst aller Unterstützer, sagt Roeske: der Helfer, der Stadtverwaltung und der Stadt-Info beziehungsweise der Gästeführer. Ein anderes Ergebnis ist, dass vom Erfolg beflügelt eine Wiederholung schnell feststand. Aber nicht nur eine Kopie. Angelehnt ans aktuelle Themenjahr „Musikland Thüringen“ soll 2020 die Geraer Architektur aus der Bauhaus-Ära am 30. August zum Klingen gebracht werden.

Musiker sollen Bauhaus-Architektur zum Klingen bringen

Neben Führungen in verschiedenen Objekten, wieder unter tatkräftiger Mithilfe des Gästeführervereins und der jeweiligen Gastgeber, sollen dort Solisten oder Formationen die musikalische Vielfalt der Stadt präsentieren. „Wir rufen dazu Musiker und Gruppen auf, sich bei uns zu melden“, sagt Heinz Roeske. Auch Eigentümer passender Gebäude könnten sich gerne melden, ebenso Privatleute, die den Tag mit Ideen oder anpackend unterstützen wollen.

Aktuell dabei sind wieder das Sparkassen-Hochhaus, die Schaeferklinik, der Golde-Bau, die Wohnungsbaugenossenschaft „Glück Auf“ mit einem noch nicht näher benannten Objekt und Haus Schulenburg, das im Bauhaus-Jahr allein über 8000 Besucher begrüßen durfte, wie Volker Kielstein, Hausherr und Gastgeber des Auftakt-Pressegesprächs, sagte.

Stilistisch sind den Musikgruppen keine Grenzen gesetzt, erklären die Veranstalter, je mehr Genre, desto besser. Je nach der Zahl der Meldungen könnten auch verschiedene Musiker nacheinander ein Objekt bespielen. Von 10 bis 17 Uhr soll der Bauhaus-Tag wieder locken. Es soll auch wieder einen Pendelbus zu den Stationen geben, der im Eintrittspreis von 3 Euro – Kinder bis 14 Jahre kostenlos – enthalten ist. „Wir machen das alles ehrenamtlich, verdienen damit kein Geld“, stellt Heinz Roeske klar. Sollte etwas übrig bleiben, wolle man es wie 2019 mit dem Gastgeberverzeichnis, wieder für einen guten Zweck einsetzen.

Musiker, Gebäudeeigentümer, Ideengeber und Unterstützer können sich bis 30. April melden, per E-Mail an info@bauhaus-trifft-musik.de, über das Kontaktformular auf www.bauhaus-trifft-musik.de, oder bei Catrin Heinrich, Stadt Gera, per E-Mail: kommunikation@gera.de; Telefon: 0365/ 8 38 11 03.