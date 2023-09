Aus Automarkt wird „Mobile Day“: Premiere am Geraer Hofwiesenpark

Gera. Erstmals mehr als eine Autoschau. Das ist zu erwarten:

Zum vierten Mal wird der der Parkplatz am Geraer Hofwiesenpark am Samstag, 23. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in eine große Open-Air-Mobilitätsschau verwandeln. Auf rund 13.000 Quadratmetern erwarten 21 Unternehmen die interessierten Besucher zum „Mobile Day 2023“.

Neben allen namhaften Automarken, werden beispielsweise auch Fahrräder mit und ohne Elektroantrieb, aber auch Elektroroller, Caravan und Reisemobile und US-Cars zu sehen sein. Teilweise bieten die Aussteller auch Probefahrten mit Automobilen, Elektrorollern oder Fahrrädern an. Nachdem die ersten drei Veranstaltungen in den Vorjahren am Hofwiesenpark unter dem Namen „Automarkt Gera“ abgehalten wurden, haben die Verantwortlichen in diesem Jahr einen neuen Namen aus der Taufe gehoben. Aus „Automarkt“ wurde der „Mobile Day Gera“.

Mobilität in allen Varianten

„Damit wollen wir auch den anderen Facetten der Mobilität eine Plattform geben und aktuellen Entwicklungen in diesem Themenbereich Rechnung tragen. Der Name ist zwar neu, aber das Konzept bleibt erhalten“, so Projektleiter Thomas Scheidt von der Raatz Marketing GmbH. Damit die Versorgung der E-Autos mit elektrischem Strom funktioniert, beteiligt sich die Energieversorgung Gera (EGG) mit einem Informationsstand direkt an den dortigen Ladesäulen. Die große Sachverständigenorganisation DEKRA gibt den interessierten Besuchern Tipps zum Thema: ,,E-Mobilität – auch hier zählt Sicherheit und Zuverlässigkeit“.

Testfahrten auch auf Bikes mit ABS

Erstmals haben die Besucher auch die Möglichkeit, Fahrräder mit einer ABS-Bremse live auf einer Fläche auszuprobieren. Durch das Programm führt Moderator Uwe Kelm. Die Versorgung mit Speisen und Getränken ist gesichert. Es bietet sich an, den Besuch der Veranstaltung mit einem Spaziergang durch den Hofwiesenpark abzurunden. Der Eintritt zum Event ist frei. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung von der Geraer Marketingagentur Raatz Marketing. Ideeller Träger der Veranstaltung ist die KFZ-Innung Ostthüringen.

„Mobile Day 2023“ am dem Parkplatz am Hofwiesenpark Gera am Samstag, 23. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.