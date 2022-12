Rund um den Ferberturm in Gera wird am Samstag, 10. Dezember, ab 16 Uhr gefeiert.

Modellbahnen, Festmusik und Adventszauber: Top-Tipps für das Wochenende in Gera und Umgebung

Am dritten Adventswochenende locken Musik, Theater und Märkte nach Gera und die Umgebung.

Modellbahnschau in Weida

Am 10. und 11. Dezember, dem dritten Adventwochenende, öffnet der Modelleisenbahnclub Weida nach langer Zwangspause endlich wieder seine Vereinsräume zur Modellbahnausstellung. Jeweils von 10 bis 18 Uhr sind die kleinen und großen Besucher im Bürgerhaus Weida, in der Neustädter Straße 2 (linker Seiteneingang) willkommen.

Konzert in der Weihnachtszeit

Zum traditionellen Weihnachtskonzert lädt das Philharmonische Orchester des Theaters Altenburg-Gera am Samstag um 19.30 Uhr in den Konzertsaal in Gera ein. Es erklingt festliche Musik unter anderem von von Sergej Prokofjew, Nikolai Rimski-Korsakow, Alexander Glasunow, Johann Sebastian Bach, Leroy Anderson und Irving Berlin.

Adventszauber im Puppentheater

Zum Adventszauber sind kleine und große Besucher am Sonntag ab 17 Uhr im Puppentheater Gera willkommen. Der Einritt ist frei.

Weihnachtsmärkte locken

Das dritte Adventswochenende ist auch wieder Zeit für Weihnachtsmärkte. Wer außer dem täglich geöffneten Märchenmarkt in Gera auch anderes entdecken will, ist am Samstag ab 14 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Weida sowie im Erlebnishof Korbußen willkommen.

Party am Ferberturm

Zu einer weihnachtlichen Turmparty lädt der Verein Bürgerforum Leben, Wohnen, Umwelt am Samstag ab 16 Uhr an den Ferberturm in Gera ein. Eine kleine Abordnung der Bergmannskapelle „Schacht 407“ wird musizieren. Der Turm wird mit LED-Beleuchtung stimmungsvoll illuminiert.

Romantik im Rittergut

Susann Schmidt lädt am 10. und 11. Dezember, je 11 bis 18 Uhr, zum romantischen Weihnachtsmarkt ins Rittergut Endschütz ein. Märchenfrau Ina nimmt am Samstag die Besucher mit auf poetische Reisen. Am Sonntag gibt es vom Christkind eine Märchenstunde.