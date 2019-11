Weida. Am Montag, 2. Dezember, findet in Weida eine Informationsveranstaltung für Interessenten zum möglichen Trassenverlauf statt.

Möglicher Trassenverlauf wird vorgestellt

Ein möglicher Verlauf der Gleichstromverbindung SuedOstLink durch Thüringen und Sachsen steht im Mittelpunkt von zahlreichen Infomärkten des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz. Über den wichtigen Planungsmeilenstein für die Gleichstromverbindung soll nun unter anderem im Bürgerhaus Weida informiert werden.

Im Mittelpunkt steht dabei ein möglicher, konkreter Verlauf der Erdkabelverbindung durch Thüringen und Sachsen. Die Vorschlagstrasse ist zentraler Teil des Antrags auf Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens, den 50Hertz in Kürze bei der Bundesnetzagentur einreichen wird. Die Informationsveranstaltung für Interessenten findet in Weida im Bürgerhaus, Neustädter Straße 2, am kommenden Montag, 2. Dezember, von 16 bis 19 Uhr, statt.

50Hertz hat die Vorschlagstrasse in einem 1000 Meter breiten Korridor entwickelt. Diesen Korridor hatte die Bundesnetzagentur mit ihrer Entscheidung zur Bundesfachplanung für den Abschnitt B im Oktober 2019 verbindlich festgelegt. Der Abschnitt B des SuedOstLinks reicht vom Raum Eisenberg bis in den Raum Hof.

Während des Infomarktes besteht die Möglichkeit, konkrete Hinweise zu den Trassenplanungen zu geben. Diese Hinweise werden im anstehenden Antrag auf Verfahrenseröffnung dokumentiert und im weiteren Planfeststellungsverfahren genutzt. Zusätzlich zur Information über die Trassenplanungen stehen Experten aus dem SuedOstLink-Team auch zu Technik- und Umweltfragen sowie zu Liegenschaftsthemen Rede und Antwort.