Motorradfahrer beim Abbiegen in Gera übersehen und schwer verletzt

Gera. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Gera schwer verletzt worden.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer in Gera schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 43-Jährige gegen 15.25 Uhr in der Vogtlandstraße unterwegs, als plötzlich vor ihm ein entgegenkommender Renault nach links in ein Tankstellengelände einfahren wollte.

Offenbar hatte der 70-jährige Fahrer das Motorrad übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund des Unfalles kam es am Nachmittag zu Verkehrseinschränkungen. Gegen 16.45 Uhr war die Straße schließlich wieder für den Verkehr freigegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

