Mülltonnen in Flammen, Auto durch Brand beschädigt – Einbruch in Fotoladen

Anwohner meldeten in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr den Brand von mehreren Mülltonnen im Bereich W.-Majakowski-Straße sowie dem Glück-Auf-Weg in Gera. Feuerwehr und Polizei rückten zum Einsatz aus. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen brannten insgesamt neun große Mülltonnen nieder. Zudem wurde ein geparkter Toyota durch die Flammen beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen genommen.

Einbruch in Fotogeschäft – Kripo sucht Zeugen

Am vergangenem Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in ein Fotogeschäft in der Schmelzhüttenstraße in Gera ein und verursachten dabei einigen Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Einbrecher Bargeld sowie zwei hochwertige Fotoapparate aus dem Laden. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden.

Werkzeuge und Fahrrad gestohlen

In den Schuppen eines Geraer Mehrfamilienhauses in der Gagarinstraße verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag und Samstag gewaltsam Zutritt. Laut Polizei wurde diverses Werkzeug sowie ein orange/schwarzes Fahrrad der Marke „Fatfulli“ gestohlen. Zeugen werden auch in diesem Fall gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 an die Polizei zu wenden.

Hauswand beschmiert

Unbekannte haben zwischen Freitag und Samstag die Fassade eines Hauses in der Leibnizstraße in Gera mit grüner Farbe beschmiert und so Sachschaden verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.

