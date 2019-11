Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Münchenbernsdorf und Bad Köstritz werden besser angebunden

Seit Freitag gibt es das neue Fahrplanheft für das Liniennetz der Regionalverkehr Gera/Land GmbH (RVG). Das ist das Verkehrsunternehmen des Landkreises Greiz, das ab Sonntag, dem 1. Dezember, die Buslinien im Geraer Norden künftig allein bedient – im Auftrag der Stadt Gera. Damit enden die Parallelverkehre der beiden Verkehrsunternehmen, die es 15 Jahre lang gegeben haben soll.

Nicht nur deshalb spricht Geschäftsführer Stefan Meißner von einem „sehr großen Fahrplanwechsel“. Der 31-jährige promovierte Verkehrsplaner führt zudem das fort, was im August 2018 im südlichen Landkreis auf den Linien der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz (PRG) begonnen wurde. Das Konzept beinhaltet häufigere Fahrten auf den Hauptnetzlinien, eine bessere Abstimmung mit den Fahrplänen der Eisenbahn und keine ausschließliche Konzentration auf den Schülerverkehr. Der RVG zähle im Jahr 700.000 Beförderungsfälle, wobei über die Hälfte auf Schüler entfalle. „Für die anderen Kundengruppen gab es kaum ein Angebot“, schätzt Meißner ein.

Im Süden des Landkreises, wo im Jahr etwa zwei Millionen Passagiere gezählt werden, sei das Fahrgastaufkommen innerhalb eines Jahres durch bessere Anbindungen an die nächste Stadt oder zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Schnitt um acht Prozent gestiegen. „Auf einigen Linien sogar um über 20 Prozent“, sagt der Geschäftsführer.

Münchenbernsdorf wird im Liniennetz aufgewertet

„Münchenbernsdorf bekommt jetzt einen lupenreinen Stundentakt“, erklärt Meißner. Montags bis freitags werde alle zwei Stunden über Lindenkreuz - Saara - Geißen auf der Linie 200 und in den anderen Stunden auf der Linie 233 über Großbocka gefahren. Auch die Erreichbarkeit an den Wochenenden verbessere sich mit vier Bussen pro Richtung samstags und drei sonn- und feiertags. Am Südbahnhof Gera sind kurze Übergangsmöglichkeiten zu Zügen nach Leipzig, Greiz und Altenburg berücksichtigt. Weil in Schöna nächstes Jahr die Ortsdurchfahrt gebaut werden soll, fährt die Linie 202 schon ab Sonntag nach Baufahrplan.

Neue Linie 201 nach Hermsdorf

Neu in den Fahrplan aufgenommen wurde die Linie 201, die im Stundentakt die Gewerbegebiete Lederhose und Bockaer Höhe erreicht und sie und Münchenbernsdorf nach Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis anschließt. Dort sind nicht nur der Globus-Markt und das Berufsschulzentrum angebunden, sondern ist auch eine Verknüpfung mit dem Zugverkehr gegeben. Diese Bitte sei über die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes aufgegriffen worden. Damit hätten jetzt auch Mitarbeiter aus dem Raum Jena die Chance, öffentliche Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit ins Münchenbernsdorfer Umland zu nutzen.

Ein besseres Angebot sieht der neue Fahrplan auch auf der Linie 225 zwischen Münchenbernsdorf und Weida vor. Im Schülerverkehr morgens und nachmittags verkehrt alle zwei Stunden ein Bus. Statt sechs Fahrten an Schultagen gibt es ab nächste Woche zehn Fahrten während der Schulzeit. Erreicht wird über die Linie auch Niederpöllnitz, von wo per Zug nach Saalfeld gefahren werden kann. In Weida ermöglichen die Busankunftszeiten Anschlüsse zu den Zügen nach Gera und Leipzig.

Zwei Ringlinien im Geraer Norden

Die GVB-Linien 22, 27, S27, 28 und 29 gibt es ab Sonntag so nicht mehr. Die bisherigen Linien 28 nach Großaga und 29 nach Gera-Hermsdorf bekommen die Nummerierungen 228 und 229. Die alte Linie 22 wird in beide Linien integriert, ebenso die Bedienung von Cretzschwitz, Lauenhain, Söllmnitz und Wernsdorf. Beide Linien sind als Ringlinien geplant, wobei die Fahrtrichtung im Ring 228 Rusitz, Roben, Steinbrücken, Großaga im Stundentakt wechselt. Ebenso soll das im Ring 229 mit den Stationen Cretzschwitz, Söllmnitz, Wernsdorf, Reichenbach, Kleinaga, Hermsdorf der Fall sein. „Damit ergeben sich bei allen angeschlossene Haltestellen stündliche Fahrtmöglichkeiten in Richtung Duale Hochschule“, erklärt Stefan Meißner. Für die Soldaten des Panzerpionierbataillons 791 Gera-Hain gibt es Freitagmittag um 12.16 Uhr eine Direktverbindung zum Busbahnhof Gera und Sonntagabend zwischen 18.06 und 21.06 Uhr stündliche Verbindungen vom Busbahnhof zur Kaserne.

Linie 208 nach Pölzig bindet Röpsen an

Die Ortschaften Roschütz, Röpsen und Dorna, die bisher mit der Linie 27 angebunden waren, werden künftig über die Regionalbuslinie 208 nach Pölzig über Brahmenau erreicht. Dadurch entstehen direkte Fahrtmöglichkeiten bis zum Busbahnhof. Für Negis bleibt die Bedienung im Schülerverkehr. Die letzte Fahrt ab Gera auf der Linie 208 nach Brahmenau/Pölzig startet künftig erst 18.14 Uhr, so dass die Linie für den Berufsverkehr interessant werden kann. Mit einzelnen Fahrten bedient die Linie 208 auch die Haltestelle Gewerbegebiet Trebnitz, so dass aus Richtung Brahmenau/Pölzig neuerdings auch eine Anbindung an den Globus-Markt in Gera-Trebnitz geschaffen wird. Zudem bekämen Brahmenau und Pölzig durch den Anschluss an das Stadtbussystem erstmals eine Anbindung auch am Wochenende.

Bad Köstritz wird im Halbstundentakt angebunden

Die Linie 24 in Gera kürzt die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH auf den Abschnitt Untermhaus - Dr. Theodor-Neubauer-Straße ein. Den Abschnitt von Untermhaus nach Langenberg bedienen künftig die Linien 203 (Gera - Bad Köstritz - Crossen - Eisenberg) und 204 (Gera - Bad Köstritz - Hermsdorf). Dabei fahren die Busse beider Linien jetzt auch die Haltestellen Schoßbachstraße und Langenberger Markt an. Insbesondere für Bad Köstritz verbessert sich die Anbindung, weil die 203 und die 204 gemeinsam einen Halbstundentakt für die Kleinstadt bieten. Zudem würden die Spätverbindungen die Buslinien für den Freizeitverkehr interessant machen.

Für die Langenberger kann das Umsteigen an der Haltestelle Duale Hochschule entfallen, weil die Linien 203 und 204 nicht mehr dort enden, sondern bis in die Innenstadt von Gera durchfahren. Obendrein würden am Bahnhof Bad Köstritz günstige Übergänge zu den Zügen von und nach Leipzig geschaffen, so dass Langenberger sich entscheiden können, ob sie zum Haltepunkt nach Langenberg laufen oder aber ihren Zug per Bus am Bahnhof in Bad Köstritz erreichen.

Der VMT-Tarif gilt in der Stadt auch im RVG-Bus

Auch wenn der Landkreis Greiz dem Verkehrsverbund Mittelthüringen noch nicht beigetreten ist, gilt auf den Linien 203, 204, 208, 228 und 229, die sein Verkehrsunternehmen im Stadtgebiet von Gera bedient, der VMT-Tarif. Das treffe, so Meißner, auch für den kompletten Abschnitt Gera zu, wie beispielsweise für die Verbindung zwischen Busbahnhof und Gera-Röppisch an der B92.

Mit der Aufhebung des Parallelverkehrs im Norden von Gera gehen nicht nur die Linien, sondern auch die Pflege der städtischen Haltestellen dort in die Hand des Regionalverkehrs über, erklärt Thorsten Rühle, Geschäftsführer der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH. Für die Übernahme der Linien plant die Stadt Gera eine Ausgleichszahlung von rund 700.000 Euro an den Landkreis Greiz, hinzu kommen Verwaltungskosten von 19.100 Euro, die Gera zu zahlen hat. 14 Fahrzeuge werde der RVG perspektivisch einsparen und so seine Flotte von 41 auf 27 reduzieren können. Die durch die Neuorganisation frei gewordenen Fahrer bekommen neue Aufgaben und werden beispielsweise auch auf der neuen Linie 201 eingesetzt.

„Wir bieten im Stadtgebiet von Gera die gleiche Leistung für weniger Geld und im Landkreis für den gleichen Aufwand mehr Leistung“, fasst der RVG-Chef den Fahrplanwechsel zusammen.

Das neue Fahrplanheft gibt es für zwei Euro auch im Betriebshof, Leibnizstraße 74, 07548 Gera. Im Internet ist der Fahrplan einsehbar unter www.rvg-gera.info