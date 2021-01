Münchenbernsdorfer Bürgermeister: Straße Roter Hof in Planung

Über was haben Sie sich im vergangenen Jahr als Stadtoberhaupt besonders gefreut?

Dass wir 2020 mit gewohnter Normalität starten konnten. Wie jedes Jahr fand unser traditioneller Neujahrsempfang mit der Ehrenamtswürdigung und das Neujahrskonzert mit der Vogtland Philharmonie statt.

Was mich als Bürgermeister sehr freute, war die Öffnung unseres beliebten Naturbades während der Sommersaison.

An dieser Stelle möchte ich allen Bürgerinnen und Bürgern noch einmal Danke sagen, dass sie sich an die Verhaltens- und Hygieneregeln halten und damit mithelfen, die Pandemie einzudämmen. Es ist für uns eine außergewöhnliche Situation und fordert uns gerade in der jetzigen Zeit besonders.

Was möchten Sie in diesem Jahr unbedingt anpacken?

Der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt Schöna erfolgt. Den ersten konnten wir im November 2020 abschließen. Dann gehört endlich die einst 600 Meter lange Pflasterpiste der Vergangenheit an. Außerdem soll die Ortsverbindungsstraße von Münchenbernsdorf nach Kleinbocka grundhaft instandgesetzt werden. In Planung ist in unserer Stadt die Straße Roter Hof und Flächen für den Wohnungsbau sind in Vorbereitung.

Welche kulturellen und sportlichen Höhepunkte werden 2021 vorbereitet?

Geplant ist am Karfreitag ein Osterspaziergang unter Federführung des MC Münchenbernsdorf, gemeinsam mit dem Heimatverein und der Liedertafel. Unser Stadtfest soll am 10. Juli auf dem Markt steigen. Die Oldtimer-Veranstaltung des Motorsportclubs verbunden mit dem Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr ist für den 26. Juni vorgesehen.

Am 23. und 24. Oktober findet das Echt Endurocup-Finale in Münchenbernsdorf statt. Am 3. Oktober macht die Ostthüringen Tour des Radsportnachwuchses Halt. Im Herbst steigt das Sportfest des SV 1924 Münchenbernsdorf. Wir hoffen, dass die Ereignisse durchgeführt werden können. Und ich freue mich auf die Auftritte der Liedertafel und des Männerchores.