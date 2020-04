Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mund- und Nasen-Schutz bei Einkauf und ÖPNV

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen seit einigen Tagen langsamer an und es gibt insgesamt mehr Genesene als Infizierte. In Gera ist der Trend ein anderer. Aktuell gibt es 107 Infizierte in der Stadt. Stiegen die Zahlen zu Beginn der Pandemie nur sehr langsam, haben sie sich zwischen dem 10. und 21. April 2020 verdoppelt. Nicht mal ein Drittel der Infizierten gelte als genesen, informiert die Stadtverwaltung.

Aus diesem Grund hat sich die Stadt Gera bereits am 19. April dazu entschieden, ab Freitag, dem 24. April, eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einzuführen. An diesem Tag tritt eine Allgemeinverfügung der Stadt in Kraft. Der Freistaat Thüringen veröffentlichte am 21. April in einer Pressemitteilung die Absicht, ab Freitag die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung beim Einkaufen und im ÖPNV einzuführen.

Die Allgemeinverfügung der Stadt Gera sieht derzeit das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, neben der Nutzung zum Beispiel im ÖPNV, unter anderem auch in Taxis, bei Betreten von und Aufenthalt in geöffneten Verkaufsstellen und Geschäften, in öffentlichen Gebäuden wie Behörden sowie bei der Nutzung von Angeboten und Dienstleistungen vor. Als Mund-Nasen-Bedeckung gelten auch Schals, Tücher oder selbstgenähte Bedeckungen.