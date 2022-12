Märchenhafter Märchenmarkt in der Abenddämmerung.

Musik, Malerei, Modelle und Märchenmarkt: Wohin am Wochenende in Gera?

Gera. Vier Ausflugstipps für das 4. Adventswochenende

Weihnachtsoratorium

Am 4. Advent erklingt in der Geraer Johanniskirche das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Es musizieren der Heinrich-Schütz-Chor, die Capella Jenensis und Solisten unter der Leitung von Kantor Martin Hesse. Beginn ist am Sonntag, 18. Dezember um 17 Uhr. Die Abendkasse öffnet um 16.15 Uhr.

Offene Galerie für guten Zweck

Gera. Am Sonntag lädt der Geraer Jochen Trautmann von 13 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Galerie in die Clara-Zetkin-Straße 28 ein. Mehr als 60 Bilder sind zu sehen und werden zugunsten des Geraer Kirchbauvereins und insbesondere für die weitere Fassadensanierung der Johanniskirche verkauft.

Börse für Modellbahn und -auto

Gera. Am Samstag findet in der Showbühne des Möbelhauses Rieger in der Geraer Siemensstraße von 10 bis 14 Uhr die traditionelle Weihnachts-Modellauto- und Modelleisenbahnbörse mit Händlern aus fünf Bundesländern statt.

Märchenmarkt-Wochenende

Gera. Der Geraer Märchenmarkt läuft zwar noch bis Freitag, 23. Dezember, dennoch steht bereits das letzte Weihnachtsmarkt-Wochenende in diesem Jahr vor der Tür. Der Markt mit seinen großen Märchenfiguren lockt jeweils von 10 bis 20 Uhr, auf der Markt-Bühne ist 16 Uhr Weihnachtsmann-Sprechstunde, 18 Uhr Musik mit Mr. Phil (Samstag) und der Bergmannskapelle Schacht 407 (Sonntag).