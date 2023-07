Musik, Musik rund um den Osterstein in Gera

Gera. Top-Tipps für Veranstaltungen am Wochenende in Gera

Roland-Kaiser-Nachthoch über der Stadt

Mit Musik von Roland Kaiser können Tanzbegeisterte am Samstagabend auf dem Osterstein schwelgen.

Start zur Roland-Kaiser-Nacht ist um 19 Uhr im Panoramacafé. Michael Kux singt live. Die Platten legt DJ Wy auf.

Verspäteter Auftaktfür die Schlossgartenkonzerte

Gera. Nun soll also endlich die Schlossgartensaison auf dem Osterstein eröffnet werden. Nachdem das erste Konzert vor zwei Wochen wegen extremer Hitze verschoben werden musste, hofft der Buga-Förderverein mit Andrew Jork bei Sonne und angenehmen Temperaturen die Besucher in das grüne Ambiente hoch über der Stadt locken zu können.

Andrew Jork ist das erste Mal im Schlossgarten zu Gast. Der Künstler ist den Geraern durch seine unterhaltsamen Auftritte als Schauspieler, Moderator und Sänger bekannt.

Bereits eine Woche später, am Samstag, 5. August, wird an gleicher Stelle Uwe Kaselowsky zu hören sein. Das zweite Mal im Schlossgarten dabei, präsentiert der Geraer Musiker bekannte Ostklassiker zur Gitarre. Das verschobene Konzert mit dem Fleck-Sauer-Ensemble aus dem Holzland mit Gassenhauern vergangener Tage im Sound des Dixieland wird am 9. September im Schlossgarten nachgeholt.

Zu allen Veranstaltungen wird ein Fahrservice zwischen dem Mohrenplatz und dem Schloss Osterstein angeboten. Bei Regen steht die Marienkirche am Mohrenplatz als Ausweichvariante zur Verfügung.

Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Der Eintritt zu allen Schlossgartenkonzerten ist frei. Der Buga-Förderverein bittet um Spenden für den Erhalt des Schlossgartens.