„Musik statt Straße“ feiert Jubiläum und die Solidarität

Geras Bulgarien-Botschafter Bernd Krüger war kürzlich wieder nach Sliven gereist, um zu erleben, wie die Slivener Kinder erstmals im Kirow-Theater ihrer Heimatstadt musizierten. Als Geschenk hatte er zwei Geigen mitgenommen, gestiftet von Geraer Bürgern und noch von Geigenbaumeister Thomas Niedan repariert. Erst im Sommer weilten Kinder von „Musik statt Straße“ anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Projektes in Gera. Zurück in seiner Heimatstadt, hat Bernd Krüger seine Erlebnisse für diese Zeitung niedergeschrieben:

Die Reise begann mit „Pleiten, Pech und Pannen“. Geplant war am Freitagmorgen der Flug von Frankfurt nach Sofia. Dazu trafen sich die sieben Teilnehmer der Delegation, zu der ich als Vertreter der Partnerstadt gehörte, am Donnerstagabend nahe Gießen. Als klar war, dass unser Flug definitiv „cancelled“ ist, entschloss sich Georgi Kalaidjiev für die Fahrt mit dem VW-Kleinbus noch am selben Abend.

Nach 29 Stunden Fahrt ohne Übernachtung kamen wir am Sonnabend früh 3.50 Uhr bulgarischer Zeit in Sliven an. Kurz nach 9 Uhr begann der Tag. Die Kinder freuten sich über kleine Geschenke, aber am meisten über die Fotos ihres Besuchs in Gera. Besonders begeistert waren sie über die mitgebrachten Zeitungsseiten. Die Jungen und Mädchen waren sehr stolz darauf, so großformatig in einer ausländischen Zeitung zu erscheinen und machten sich gegenseitig aufeinander aufmerksam, sobald sie sich in den Zeitungsbildern entdeckten. Das war schön und anrührend.

Am Nachmittag war ein Treffen mit der „First Lady“ von Bulgarien, Desislava Radeva, der Gattin des Staatspräsidenten Rumen Radev vereinbart. Das Konzert fand im großen Festsaal der Stadt, dem „Saal Sliven“ statt. Es war sehr schön und ging über zwei Stunden. Desislava Radeva spendete eine Geburtstagstorte und hielt eine sehr emotionale Rede, sie war tief beeindruckt von diesem großartigen Projekt und machte kein Hehl aus ihrer Rührung, umarmte spontan die Initiatoren auf der Bühne.

Es war eine Ehre für mich, nach Frau Radeva zu sprechen und die Geigen aus Gera zu übergeben. Die Kinder von „Musik statt Straße“ sind nicht nur in Gera bekannt, sie haben einen Platz in den Medien, in der Zeitung, im Fernsehen und im Radio. Sie sind die Botschafter der Stadt Sliven und Bulgariens für ein großartiges solidarisches Projekt. Sie kommen aus Nadeshda, dem Armenhaus der Stadt und tragen ein stolzes Bild hoher Kultur nach „draußen“. Nur in Sliven scheint ihre Akzeptanz zu fehlen, ich wünsche mir, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich das ändert.

Am Tag des Heimflugs wurde zugleich der wieder gewählte Bürgermeister Stefan Radev ins Amt eingeführt. Im Auftrag der Stadt Gera überbrachte ich die Gratulation zur Wiederwahl sprach die Einladung nach Gera zum wiederholten Mal aus. Ein Treffen mit dem Bürgermeister kam leider nicht zustande, aber ich konnte gute Gespräche mit dem langjährigen Partner Svetomir Minchev, Leiter Protokoll und Städtepartnerschaften, führen. Er hat fest versprochen, nach Gera zu kommen, um über die Fortsetzung der Städtepartnerschaft konstruktiv zu beraten.