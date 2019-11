Auch in diesem Jahr werden die Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz in der Geraer Johanniskirche mit einem Chor aufgeführt.

Musik von Schütz und Zeitgenossen in St. Johannis Gera

Sie gehören wohl zu einer der bedeutendsten Kompositionen ihrer Zeit, die Musikalischen Exequien von Heinrich Schütz (1585-1672). Der Komponist orientierte sich dabei an der Begräbnisordnung des 17. Jahrhunderts und verarbeitete den Ablauf in Form einer „Teutschen Missa“, einer Messe in deutscher Sprache. Erstmalig 1636 zur Beisetzung von Heinrich Posthumus Reuß in der damaligen Geraer Johanniskirche aufgeführt, ist dieses Werk eng mit Gera, Bad Köstritz und der Stadtgeschichte verbunden. Der Landesherr aus dem Hause Reuß (jüngere Linie) plante seine Trauerfeier bis ins Detail. Schon zu Lebzeiten suchte er Sprüche aus der Bibel aus, die seinen Sarkophag schmücken sollten. Nach dem Tod des Landesherrn erhielt Heinrich Schütz von der Familie Reuß den Auftrag, eine Begräbnismusik auf Basis dieser Sarginschriften zu komponieren. Heute steht die Johanniskirche zwar an einem anderen Ort, doch die Stadtkirchengemeinde Gera fühlt sich der musikalischen Tradition verpflichtet.

Kantor Martin Hesse verbindet die 40-minütige Messe mit Kompositionen aus der Schütz-Zeit zum Thema „Leben, Tod, Trauer und Auferstehung“. So wird am 24. November zu den Musikalischen Exequien die Chorkomposition von Heinrich Schütz, die Motette „Herzlich lieb hab ich dich, o Herr“ aus der Geistlichen Chormusik von 1648 erklingen. Der zugrundeliegende Text ist ein tröstendes Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert, das ebenfalls zur Beisetzung des Posthumus gesungen wurde.

Abgerundet wird dieses Konzert mit Orgelmusik von Samuel Scheidt (1587-1654) über diesen Choral und dem Orgelwerk „Paduana Lachrymae“ von Melchior Schildt (1593-1667), der sich hierbei an John Dowland’s Lied „Flow my tears“ orientierte. Martin Hesse wird diese Werke auf der großen Kreutzbach-Orgel der Johanniskirche Gera erklingen lassen. Es singt ein Projektchor. Begleitet werden die Sänger von Claudia Stillmark und Cornelius Herrman (beide Cello), Matthias Eichhorn (Kontrabass) und Benjamin Stielau (Chororgel). Die Gesamtleitung hat Kantor Martin Hesse.

Das Konzert am 24. November beginnt um 17 Uhr, St. Johannis, Clara-Zetkin-Straße, 07545 Gera. Der Eintritt ist frei.