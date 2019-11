Bad Köstritz. Musik zum Lachen heißt es am Wochenendes im Heinrich Schütz-Haus in Bad Köstritz.

Musik zum Lachen in Bad Köstritz

Ein Wochenende der Barockmusik steht am 9. und 10. November im Bad Köstritzer Heinrich-Schütz-Haus bevor. Die zwei Tage sind mit „Musik zum Lachen“ überschrieben. Am Samstag von 9.30 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 9.30 bis 14. Uhr führt Silke Leopold, Vorsitzendes des Fördervereins, in das Thema ein. Den Besuchern wird ein Längsschnitt durch die Musikgeschichte des 16. bis 20. Jahrhunderts gegeben. Wie sagt Leopold so schön: „Wer ist nur auf die Idee gekommen, klassische Musik als E-Musik, also als ernste Musik zu bezeichnen? Abgesehen davon, dass ein Großteil der als E-Musik eingestuften Werke eigentlich Unterhaltungsmusik sind, haben Komponisten und Interpreten zu allen Zeiten auch Wert auf musikalische Komik gelegt.“

Joseph Haydns Abschiedssinfonie etwa konnte ihre komische Wirkung nur entfalten, weil jeder wusste, dass eine Sinfonie normalerweise mit großem Tamtam endete und sich nicht irgendwo im Nichts verlor. Auch Texte und Kontexte – zum Beispiel ein Wiegenlied, das von einem irren General gesungen wird – spielten eine wichtige Rolle bei der Hervorbringung musikalischer Komik. In einem kleinen Längsschnitt sollen einige Fallbeispiele, darunter Kompositionen von Orlando di Lasso, Marc-Antoine Charpentier, Leopold und Wolfgang Mozart, Robert Schumann, Erwin Schulhoff unter anderem besprochen und untersucht werden, mit welchen musikalischen Mitteln sie die Lachmuskeln ihrer Zuhörer kitzelten.

Nicht genug, dass sich die Seminarteilnehmer mit launiger Musik beschäftigen dürfen. Zum Abschluss des Wochenendes gibt es ein Konzert. Das Ensemble amarcord mit Wolfram Lattke und Robert Pohlers, Tenor, Frank Ozimek, Bariton sowie Daniel Knauft und Holger Krause, Bass, wird am Sonntag um 15.30 Uhr in der Köstritzer Kirche St. Leonhard erwartet.

Das Ensembles wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und ist ein gerngesehener Gast in Bad Köstritz ist. Anmeldungen fürs Seminar und Kartenreservierung fürs Konzert unter Telefon 036605/2405.