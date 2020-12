Musikalische Grüße für die Förderer aus der Musikschule Gera

Jan Kraus am Cello und Filip Kraus am Klavier bei der Aufnahme eines „klingenden Grußes“ für die Unterstützer der Begabtenförderung 2020/21.

Gera. Begabtenförderung an der Musikschule geht weiter. „Musikschulsendung im Advent“ geplant.

Seit Jahrzehnten werden in der Musikschule „Heinrich Schütz“ besonders talentierte und fleißige Musikschüler in der Begabtenförderung der Schule mit zusätzlicher kostenfreier Unterrichtszeit belohnt. Zum sechsten Mal initiiert und trägt der Förderverein der Musikschule die Verantwortung für die Finanzierung dieser Auszeichnung.

In diesem Schuljahr plante die Schulleitung gleich vier kleine Festkonzerte zur Übergabe der begehrten Anerkennung. Der Teil-Lockdown vereitelte das Vorhaben. „Es freut uns ungemein, dass fehlende Auftrittsmöglichkeiten unsere Tanz- und Musiktalente nicht hindern, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im künstlerischen Bereich derweil weiter zu vervollkommnen“, so Karin Müller, Leiterin der Musikschule: „Jede Lehrkraft eines Schülers der Begabtenförderung begibt sich mit auf eine spannende Entdeckungsreise im musikalischen und im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung des Talents.“

Ermöglicht wird die zusätzliche Trainingszeit in diesem Schuljahr neben dem Förderverein durch die Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt, die von Wiese-Stiftung, Notarin Frau Dotterweich und Peter Carqueville. Ihnen sowie den Entscheidungsträgern Stadt, Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) und Amtsleiter Bildung Frank Rühling ging dieser Tage ein digitaler musikalischer Gruß von vier Schülern der Begabtenförderung zu. „Learnig by doing“ heißt das Motto für diese pandemiebedingte neue und sicher an mancher Stelle noch ausbaufähige Art der Musikübermittlung aus der Musikschule. Schulleiterin Karin Müller meint: „Der Wunsch, dass Musik aus der Musikschule gehört wird und wir den Förderern einen kleinen Dank zukommen lassen, war einfach größer, als der Wunsch nach Perfektion der Aufnahme.“

Gegenwärtig üben Musikschüler für ihre „Musikschulsendung im Advent“, welche in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Medienbildungszentrum entsteht und im „Kanal 14“ gesendet wird.

Begabtenförderung 2020/2021

Akkordeon: Lan Anh Mail (Lehrkraft: Karin Müller)

Blasinstrumente – Posaune: Julia Rudert (Christian Ilg) Klarinette: Johannes Deutsch (Annette Tupaika)

Klavier: Filip Kraus (Astrid Steinhöfel); Mathilde Mayer (Kornelia Funda); Clara Teichmüller (Hinrich Steinhöfel)

Rock/ Pop/ Jazz – Keyboard: Tom Bergner (Heiko Gwosdz), Schlagwerk: Samuel Guhl (Danny Schmidt)

Streichinstrumente – Cello: Jan Kraus (Antonio Clavijo); Emily Waldenmaier (Bettina Formella), Henrick Weiß (Bettina Formella)

Tanz/Ballett: Yara Diezel, Hermine Groh, Luise Groh, Lena Koch, Eva Koch, Fenja Lujan Kraft, Jessy Rettinger, Charlotte Suarez (Klassen Frau Irmatova, Herr Irmatov)

Zupfinstrumente – Mandoline: Alexa Mittmann (Renate Warnstedt)