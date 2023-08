Musikalisches in Weidaer Widenkirche

Weida. Kirchgemeinde lädt zum dritten Teil von WidenSommerMusik. Zu Gast ist Tobias Panwitz, alias Trailhead

Die ev.-luth. Kirchgemeinde Weida lädt am Samstag, 12. August, 18 Uhr zum dritten Konzert der Reihe WidenSommerMusik in die Ruine der Weidaer Widenkirche ein.

Zu Gast ist Tobias Panwitz, alias Trailhead, aus Berlin.

Wem Musiker wie Neil Young, Crowded House, Ron Sexsmith, Tom Petty und Jackson Browne gefallen, der wird sich auch bei Trailheads englischen Roadside Folksongs musikalisch zu Hause fühlen. Hinter dem Namen Trailhead, was den Ausgangspunkt eines Wanderweges bezeichnet, verbirgt sich der Berliner Songschreiber Tobias Panwitz, der seine Reiseerlebnisse und Begegnungen am Wegesrand in energiegeladenen Folksongs und stimmungsvollen Balladen einfließen lässt. Beeinflusst von Amerikas klassischen Songwritern der 60er und 70er Jahre verbindet Panwitz seine englischen Songs dabei mit Geschichten und Erzählungen über die Orte und Momente in denen sie entstanden.

Tobias Panwitz gehört seit Jahren zum Kern der deutschen Folk & Songwriter-Szene. Unter dem Namen Trailhead spielte er drei von der Presse hochgelobte Alben ein und ist deutschland- und europaweit mehr oder weniger konstant auf Tournee. Panwitz Musik findet dabei immer wieder ein positives Echo. „Sublime“, „Erstaunlich“, „Excellent“ und „Überzeugend“ urteilten beispielsweise der Berliner Tagesspiegel, Americana.UK, das Tip Stadtmagazin oder Americana Music Times.

Der Eintritt ist frei, Getränke stehen wieder bereit. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Weidaer Stadtkirche statt.