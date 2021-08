Mutmaßliche Automatensprenger in Triptis gefasst

Niederpöllnitz / Triptis. Die Polizei meldet mehrere Wohnungsdurchsuchungen nach einer Sprengung in Niederpöllnitz. Das fand sie dabei in den Wohnungen.

Automatensprenger nach Wohnungsdurchsuchung ermittelt

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten am 12. August in Niederpöllnitz durchsuchte die Kriminalpolizei Gera mit weiteren Polizeidienststellen am 19. August Wohnungen bei vier Tatverdächtigen aus dem Raum Triptis durch. Es handelte sich dabei um Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren.

Dabei wurde ein selbst hergestellter Sprengstoff, eine Vielzahl von nicht zugelassenen tschechischen Böllern und diverse verbotenen Messer sichergestellt. Bei der Maßnahme erhärtete sich der Tatverdacht gegen 2 Personen aus der Gruppe. Gegen diese wird nun wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz ermittelt. Mehrere entscheidende Hinweise von Zeugen führten laut Polizei zum Ermittlungserfolg

Am 12. August hatten gegen 21.20 Uhr damals noch Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Niederpöllnitz, Straße des Friedens, gesprengt. Als Anwohner aufmerksam wurden, flüchteten die Täter mit einem Pkw.

