Nach Besetzungssperre: Gera schreibt 17 Stellen aus

Nachdem der Geraer Stadtrat die von ihm mit dem Haushalt für 2020 beschlossene Besetzungssperre im Dezember wieder aufgehoben hat, ist die Stadtverwaltung Gera mit 17 Stellenausschreibungen ins Jahr 2020 gestartet. Darauf weist die Verwaltung in einer Pressemitteilung hin.

Schlüsselstellen seien zur Zeit unter anderem die Leitung des Internats sowie der Geraer Volkshochschule, Sozialarbeiter im Jugendamt und auch Sachbearbeiter in der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr.

Mit rund 1100 Beschäftigten sei die Stadt Gera einer der größten Arbeitgeber in der Region. Altersbedingte Austritte und ein Mangel an Fachkräften würden auch die Verwaltung vor Herausforderungen bei der Stellenbesetzung stellen. Seit Monaten würden zum Beispiel Bau- und Projektmanager zur Realisierung der Schulsanierungsmaßnahmen gesucht, insbesondere für die Vorhaben am Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium, an der 4. Regelschule Gera-Lusan, an der Berufsschule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik, aber auch für die Planungen für das Kultur- und Kongresszentrum.

