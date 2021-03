Eberhard und Helga Ruppe aus Gera-Dürrenebersdorf in ihrer neuen Wohnung in der Ahornstraße in Lusan.

Nach Brand in Dürrenebersdorf: In Lusan warten die Ruppes die Bauzeit ab

Heute ist es ein Vierteljahr her, dass das Elternhaus von Eberhard Ruppe in Gera-Dürrenebersdorf in Flammen aufging. Seit März wohnt er mit seiner Frau Helga in einer Neubauwohnung in Lusan.