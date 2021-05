Mann nach Brand im Gefängnis - Kirche auf 30 Metern beschmiert - Hakenkreuze im Köstritzer Stadion

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Nach Brand kommt Mann in Gefängnis

Am Montagmittag gegen 11.25 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in einem Unterkunftsgebäude in der Trebnitzer Straße in Gera zum Einsatz. Dort hatte zuvor ein polizeibekannter 21-jähriger Bewohner einen Teppich im Hausflur in Brand gesetzt. Ein Zeuge löschte die Flammen und verhinderte ein Ausbreiten. Die Beamten trafen den 21-jährigen, unter Drogeneinfluss stehenden Mann vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann erhielt am Dienstag einen Haftbefehl und kam in ein Gefängnis.

Von B92 abgekommen und schräg in Erdwall

Eine 82-jährige Renault-Fahrerin hatte scheinbar bei ihrer Fahrt am Dienstagnachmittag einen Schutzengel an Bord. Gegen 14 Uhr fuhr sie auf der B92 von Gera in Richtung Wolfsgefärth. Kurz vor Gera geriet die Seniorin dann nach rechts von der Straße ab, überfuhr eine Richtungstafel und kam schräg am dortigen Erdwall zum Stehen. Ihr Fahrzeug musste in der Folge von einem Abschleppdienst geborgen werden. Sie selbst blieb glücklicherweise unverletzt.

Kirche auf 30 Metern beschmiert

Eine Zeugin meldete sich am Dienstag bei der Greizer Polizei und zeigte eine Graffiti-Schmiererei an. Demnach beschädigten unbekannte Täter in der Zeit vom 17. bis zum 22. Mai sowohl vier Steinsäulen als auch die Wandfläche der Gottesackerkirche in der Friedhofstraße, indem sie ein ca. 32x3 Meter Großes Graffiti darauf schmierten. Das Graffiti befindet sich auf der straßenabgewandten Seite. Die Greizer Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können: Tel. 03661 / 6210.

Hakenkreuze im Köstritzer Stadion geritzt

Die Geraer Polizei hat seit Dienstag die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in Bad Köstritz aufgenommen und sucht Zeugen. Unbekannte verschafften sich unberechtigt Zutritt zum abgesperrten Gelände des Sportstadions Am Sommerbad und ritzten im Bereich der Zuschauerränge in elf Sitzschalen Hakenkreuze ein. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugen, die demnach Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen