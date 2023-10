Nach Hausverbot in Gewahrsam genommen und brennendes Auto – die Meldungen der Polizei Gera

Trotz Hausverbots wollte ein Mann in Gera einen Einkaufsmarkt nicht verlassen. Die Polizei wurde alarmiert. Die Meldungen.

Das meldet die Polizei aus Gera:

Mann will Einkaufsmarkt nicht verlassen und kommt in Polizeigewahrsam

Weil ein Mann in Gera einem zuvor ausgesprochenem Hausverbot nicht nach kam, kamen Polizisten am Montag gegen 19.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Reichsstraße zum Einsatz. Laut den Angaben stand der 43-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Der Mann habe Widerstand geleistet und sei schließlich in Gewahrsam genommen worden. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Polizei ermittelt nach Pkw-Brand

Polizei und Feuerwehr wurden am Montag gegen 23.25 Uhr in die Werner-Petzold-Straße in Gera alarmiert. Von dort gemeldet wurde ein brennender Pkw. Das Auto stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

